Häfler Strandbad öffnet am Dienstag wieder

Das Strandbad Friedrichshafen ist ab Dienstag, 18. Juli, bei schönem Wetter wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet, teilt die Stadt mit. Wegen Sturmschäden an Bäumen nach dem Unwetter vergangene Woche hatte die Stadt das Bad aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen.

Baumkontrolleure einer Fachfirma überprüfen und entfernen demnach am heutigen Montag die abgeknickten und abgebrochenen Äste in den großen Eichen, sodass das Bad am Dienstag wieder aufmachen kann.