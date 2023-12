Der Hafenbahnhof in Friedrichshafen ist seit Ende Oktober gesperrt. Grund sind Schäden an den Dachstützen, die behoben werden müssen. Jetzt steht fest, wie lange die Sperrung noch dauert: Bis voraussichtlich 17. Dezember kommen an dem Bahnhalt mitten in der Stadt weder Züge an, noch fahren welche ab.

Wie die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) mitteilt, habe das Unternehmen eine entsprechende Information der Deutschen Bahn (DB) erhalten. Denn betroffen sind auch Züge der BOB, die deswegen am Stadtbahnhof enden. Fahrgäste können dort auf Stadt- und Regionalbusse umsteigen.

Keine Gefährdung der Kunden

Wie berichtet versicherte ein DB-Sprecher zu Beginn der Sperrung, dass es „zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für unsere Kunden“ gegeben habe. Bei einer Prüfung seien Schäden an der Dachkonstruktion entdeckt worden.

Die Anlagen würden laufend begutachtet, dafür sorgten Mitarbeiter vor Ort. Zu der notwendigen Sanierung der maroden Stützen hieß es: Die Bahn lasse die Tragfähigkeit des Bahnsteigdachs statisch überprüfen und bereite entsprechende Sicherungsmaßnahmen vor.

Welche Arbeiten genau vorgenommen werden, hat die DB bislang noch nicht beantwortet. Seit Ende Oktober machen vor Ort Absperrungen, Trassierbänder und Schilder an den Zugängen gegenüber dem Zeppelin-Museum, am Romanshorner Platz und in der Unterführung zur Innenstadt allerdings deutlich: Der Zutritt zum Bahnsteig ist verboten.