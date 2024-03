Häflerin und Singer-Songwriterin Edith Karkoschka spielt im Theater Atrium

Der Kulturverein Caserne präsentiert am Samstag, 16. März, die Häflerin und Singer-Songwriterin Edith Karkoschka im Theater Atrium in Friedrichshafen um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Die Häflerin und Singer-Songwriterin Edith Karkoschka „Kroschka“ spielte seit 2012 mehr als 100 Konzerte in ganz Europa und lebt heute in Berlin und der Bretagne. Sie singt Folk mithilfe einer Loop-Station. Wie eine Seiltänzerin verbindet sie dabei zerbrechliche Songs mit der Verzerrung ihres Keyboards, heißt es in der Ankündigung. Äußerst intuitiv verbindet sie so ihre Interessen zur klassischen Musik mit ihrer Liebe zum Experiment, um schlussendlich gerne-frei.

„Kroschka“ entstand ursprünglich 2012, als die Bildende Künstlerin Krista Burger und Edita Karkoschka sich im holländischen Arnheim zusammenfanden um ein Performance-Duo mit dem Namen „KOSCHKA & HEIMPROFI“ zu gründen. Als Live-Cinema-Act tourten sie in ganz Europa durch Clubs, Wohnzimmer, Theater und Festivals.

Das selbstproduzierte Solo-Debut-Album, das im März 2024 auf dem Berliner Label St.Vladimir (Bulgarian Cartrader, Verboten Berlin) erscheint, entstand größtenteils in Kroschkas Homestudio in Berlin, wurde im Studio Zodiaque gemischt und von Emily Lazar und Chris Allgood in New York gemastert. Es sind verschiedene Berliner Musiker beteiligt und enthält eine Kombination aus eigenen Songs auf Englisch und Neu-Arrangements klassischer deutscher Lieder von Komponisten wie Franz Schubert und Robert Schumann. Ab dem Frühling geht sie damit auf Tournee durch Deutschland, Schweiz und die Benelux-Länder.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Eintritt: zwölf beziehungsweise Euro. Karten am besten online reservieren unter: www.kulturhaus-caserne.de.