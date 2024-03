Flora Kästner, so heißt die Rolle, die ab sofort fester Bestandteil in der Serie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist. Gespielt wird sie von Pauline Afaja, die vor gut 15 Jahren in Friedrichshafen entdeckt wurde.

Damals wurde die Sendung „Wetten, dass..?“ live aus Friedrichshafen gesendet. In der Sendung suchte Model Heidi Klum noch nach Teilnehmerinnen für ihre Castin-Show „Germanys Next Topmodel“ (GNTM). Afaja wurde live gecastet und belegte anschließend den siebten Platz in ihrer Staffel.

Danach schlug Afaja einen etwas anderen Weg ein: Sie machte 2015 eine Schauspielausbildung an der freien Schauspielschule in Hamburg. Für sie sei damit ein Traum in Erfüllung gegangen, wie sie in einer Pressemitteilung von RTL sagt: „Für mich war immer klar, dass ich Schauspielerin werden will.“.

Was ihre Rolle auszeichnet

Nach kleineren Rollen in Kurzfilmen, Musikvideos oder Werbespots ergatterte die gebürtige Häflerin dann eine Gastrolle bei GZSZ. Flora Kästner heißt ihre Rolle. Diese leitet in der Serie ihre eigene Sicherheitsfirma und bandelt mit dem bereits lange etablierten Jonas (gespielt von Felix van Deventer seit 2014) an.

Pauline Afaja und Felix van Deventer in ihren Rollen Flora und Jonas am Set von GZSZ. (Foto: RTL/Rolf Baumgartner )

Nach einem Monat erhielt Afaja dann einen Anruf mit der Frage, ob sie sich auch vorstellen könne, länger in der Serie dabei zu sein. Laut der Pressemitteilung fiel ihre Antwort kurz und knapp aus: „Ja!“. Somit dürfte die Häflerin nun öfter in der Serie zu sehen sein.

Für die Zukunft hat Afaja trotzdem noch weitere Ziele und Träume. Sie würde gern mal in einem Kinofilm mitspielen, der eine berührende Botschaft übermittelt und vor allem Diversität in den Medien unterstützen. Sie setzt sich auch für Feminismus und das Aufbrechen von Stereotypen ein, berichtet sie in der Mitteilung.

Aktuell nimmt sie aber erstmal die Herausforderung ihrer neuen Rolle an und hofft bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut anzukommen. Zu sehen ist die abends um 19.40 Uhr auf RTL.