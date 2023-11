Häfler Volleyballer wollen den Anschluss wahren

Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga und dem Aus im Pokal ist das Ziel des VfB Friedrichshafen klar: Die Häfler wollen am Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn) in der Volleyball-Bundesliga bei den Helios Grizzlies Giesen wieder einen Erfolg feiern. Zwar sind ein paar VfB-Profis noch angeschlagen, Trainer Mark Lebedew ist aber zuversichtlich in den Bus gestiegen.

Die Saison in der Bundesliga ist zwar noch sehr jung. Gerade einmal vier von 22 Saisonspielen hat der VfB Friedrichshafen absolviert. Dennoch stehen die Häfler schon in dieser Frühphase ein wenig unter Druck. Nach den beiden glatten Auftakterfolgen gegen die Aufsteiger Freiburg und Karlsruhe gab es schließlich die Niederlagen in Lüneburg (2:3) und vor allem das 0:3-Debakel gegen Berlin. Um den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht früh zu verlieren, sollten die Häfler die Partie in Hildesheim gegen die Grizzlies Giesen gewinnen.

Wichtige Spieler sind bei den Grizzlies geblieben

In der Hildesheimer Volksbank-Arena ist vor dem Bundesligastart der Bouncehouse-Cup gewesen. Da gab es für Lebedew schon die Gelegenheit, die Giesener zu beobachten. Was der Australier gesehen hat, hat ihm gefallen. „Das ist eine gute Mannschaft, die um einen Platz unter den Top vier kämpfen wird“, meint Lebedew. „Die Achse Mittelblocker-Zuspieler-Karlitzek ist geblieben.“ Soll heißen: Der Ex-Häfler Jakob Günthör harmoniert im Zusammenspiel gut mit Zuspieler Fedor Ivanov und Außenangreifer Lorenz Karlitzek. „Dazu haben sie gute Spieler dazubekommen“, sagt Lebedew und meint vor allem den Diagonalangreifer Michiel Ahyi.

Der 25-jährige Niederländer kam vor der Saison von Knack Volley Roeselare nach Giesen ‐ mit den Belgiern traf Ahyi in der Champions League unter anderem auf den VfB Friedrichshafen. Die Häfler wissen also, was in Hildesheim auf sie zukommen wird. Und sie wollen mit aller Macht einen Erfolg, um Selbstvertrauen zu tanken. „Wir müssen mit Energie und Konzentration spielen, das ist das Wichtigste“, sagt Lebedew. „Wenn wir das schaffen, werden die Ergebnisse kommen.“

Darauf lag im Training der Schwerpunkt

In den beiden Trainingseinheiten seit der 0:3-Heimniederlage gegen Berlin hat Lebedew den Schwerpunkt auf den Aufschlag und die Annahme sowie auf den Block gelegt. Nicht, weil er da am meisten Steigerungspotenzial sieht. „Wir haben überall noch Potenzial und sind noch lange nicht da, wo wir sein können“, meint Lebedew. „Kurzfristig können wir uns beim Aufschlag und in der Annahme aber am leichtesten verbessern.“

Langfristig fordert Lebedew bei seinem jungen Team auch deutlich mehr Konstanz. „Das ist eine Alltagssache. Man kann sich in jedem Training verbessern, immer an sich arbeiten“, sagt der VfB-Trainer. „Bei einer jungen Mannschaft dauert es einfach ein bisschen.“ Für einige Akteure sei es schließlich die erste Profistation in Europa.

Nach der Krankheitswelle, die beim VfB Auswirkungen auf den Kader beim Spiel in Lüneburg hatte, sind laut Lebedew noch nicht wieder alle Profis komplett fit. Dennoch ist der Australier zuversichtlich, dass sich seine Mannschaft in Hildesheim besser präsentieren wird als vergangenen Freitag gegen Berlin. „Nach den Niederlagen wollen wir die Ergebnisse wieder drehen“, sagt Lebedew. Denn auch in der Frühphase der Saison wollen die Häfler zeigen, dass sie auch mit ihrem neuen Team zur Bundesligaspitze gehören.