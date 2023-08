Häfler Volleyballer spielen künftig in der Spacetech Arena

Die Heimspielstätte der Volleyballer des VfB Friedrichshafen wird ab der kommenden Saison Spacetech Arena heißen. Bereits in der vergangenen Saison war die SpaceTech GmbH Partner des VfB Friedrichshafen und hat sich nun die Namensrechte der bisherigen Bodensee–Airport–Arena gesichert. Laut Mitteilung des VfB spielte dabei „einerseits die Volleyballbegeisterung der SpaceTech–Geschäftsführer eine Rolle, andererseits aber auch der Wille, nach dem Champions–League–Rückzug des Clubs einen Schritt mit Signalwirkung zu machen“.

Teile der Geschäftsführung haben selber Volleyball gespielt

Zwischen dem VfB Friedrichshafen und seiner Firma SpaceTech sieht Geschäftsführer Frank Gilles durchaus Parallelen. „Mit dem VfB Friedrichshafen hat die Bodenseeregion ein einzigartiges Juwel, das auf höchstem sportlichem Niveau in Deutschland und Europa antritt“, wird Gilles in der Mitteilung des VfB zitiert. „Auch unser Team beschäftigt sich in der Raumfahrt mit technisch sehr anspruchsvollen Dingen und auch wir als Firma agieren international auf höchstem Niveau.“ Da Teile der Geschäftsführung früher selbst aktiv Volleyball spielten, startete vergangene Saison eine Partnerschaft, die sich stetig entwickelte.

Für die kommende Saison hat sich die SpaceTech GmbH die Namensrechte an der Heimspielstätte des VfB am Flughafen gesichert. In den kommenden Wochen sollen die Namensschilder angebracht werden. „Wir glauben, dass der Name Spacetech Arena gut zur Raumfahrtregion Bodensee Oberschwaben passt und natürlich auch unseren Bekanntheitsgrad in der Region erhöht“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Pitz. „Die Nähe zum Flughafen und auch zum Dornier–Museum bringt zusätzlich die Chance, dass wir von luft– und raumfahrtinteressierten Menschen wahrgenommen werden und natürlich lassen sich schöne Parallelen ziehen: Raumfahrer, Luftfahrer und Volleyballer, sie alle wollen hoch hinaus.“

Ziel ist die Rückkehr ins europäische Geschäft

Mit der Partnerschaft ist auch VfB–Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt sehr zufrieden. „Das Feedback in der vergangenen Saison war sehr positiv, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben viele Spiele besucht“, sagt er. „Unser Sport lebt sehr stark von den Emotionen und wenn diese bei unseren Partnern ankommen, haben wir alles richtig gemacht.“ Der Name Spacetech Arena werde deshalb nicht nur eine Saison die Außenhaut des umgebauten Flugzeughangars zieren, die Partnerschaft sei vielmehr auf einen längeren Zeitraum angesetzt. „Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Hallenbranding unserem Premiumpartner eine hohe Sichtbarkeit in der Bodenseeregion, aber auch in ganz Deutschland ermöglichen“, meint Späth–Westerholt laut Mitteilung.

Zu diesen Zielen gehört auch, den VfB Friedrichshafen zurück ins europäische Geschäft zu führen. Dass sich die Häfler aus Kostengründen aus der Champions League zurückziehen mussten, hat das Unternehmen aus Immenstaad im Vorhaben bestärkt, das Engagement beim VfB zu intensivieren. „Da der Volleyballsport in Deutschland leider nicht den Stellenwert anderer Sportarten besitzt, und viele Bundesligavereine finanziell jedes Jahr aufs Neue vor große Herausforderungen gestellt werden, braucht es Sponsoren, die sich für Vereine wie den VfB Friedrichshafen finanziell einsetzen“, sagt Gilles. „Wir erhoffen uns von diesem Schritt auch eine Signalwirkung für weitere Firmen aus der Region, sich zu engagieren.“