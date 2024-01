Häfler Volleyballer schießen Freiburg aus der Halle

Der VfB Friedrichshafen befindet sich weiter im Erfolgsmodus. Auch am Dienstagabend im Baden-Württemberg-Derby gegen Aufsteiger FT 1844 Freiburg haben sich die Häfler die drei Punkte geholt. Beim 3:0 (25:17, 25:14, 25:18) vor rund 1000 Zuschauern in der ausverkauften Spacetech-Arena zeigten die Gastgeber eine begeisternde Leistung mit enormer Entschlossenheit. Dank des siebten Sieges in Serie kletterte der VfB in der Volleyball-Bundesliga zumindest für einen Tag auf den zweiten Rang.

„Freiburg hat gut gespielt meiner Meinung nach. Sie haben die ganze Zeit attackiert und nie einen Schritt nach hinten gemacht“, sah VfB-Trainer Mark Lebedew einen selbstbewussten Gegner und argumentierte dabei unter anderem mit einigen langen Ballwechseln im dritten Satz. Allerdings hatte sein Team am Ende „mehr Aufschlagdruck“ - das ermöglichte es den Häflern, den Vorsprung immer wieder zu vergrößern. Lebedew gefiel auch der Killerinstinkt seiner Spieler, die ihre Chancen konsequent verwerteten.

Starker Auswärtssupport

Die Freiburger bleiben definitiv für eines in Erinnerung: den bisher besten Auswärtssupport in der Spacetech-Arena. Rund 100 Zuschauer peitschten ihr Team sehr lautstark nach vorne - Ähnliches rissen die Fans aus dem Breisgau bereits bei ihrem Saisonabschluss in der 2. Bundesliga Süd in Salem ab.

Und die FT brachte nicht nur ihren ordentlichen Anhang mit, sondern auch fünf Spieler, die am Bundesstützpunkt in Friedrichshafen ihre Volleyballkarriere vorangetrieben haben. Fabian Hosch, Oliver Hein und Yannick Harms standen von Beginn an auf dem Feld. Als Einwechseloption standen Trainer Jakob Schönhagen noch Anton Jung und Lennard Heckel zur Verfügung.

Lebedew besetzte eine Position anders. Für den zuletzt glücklosen Jan Fornal startete diesmal Außenangreifer Jackson Young. Mit von der Partie war auch wieder Tim Peter. Die Rolle als Zuspieler bekleidete Aleksa Batak, der Libero hieß Nikola Pekovic, als Diagonalangreifer sollte Michal Superlak für viele Punkte sorgen und auch die beiden Mittelblocker Marcus Böhme und José Israel Masso Alvarez kamen auf viele Einsatzminuten.

Friedrichshafen erzeugt hohen Aufschlagdruck

Vom Start weg war beim Jahresauftakt richtig Feuer in der Partie. Das entsprach auch ganz den Erwartungen von Lebedew, der Häfler Cheftrainer erwartete eine „aggressive Mannschaft“, die viel Druck auf den Gegner machen möchte. Hein erzielte mit viel Wucht das 2:2. Das feierten die Gäste sehr emotional, wenig später diskutierten sie heftig mit der Gegenseite. Lebedew ärgerte sich über eine Schiedsrichterentscheidung - der Punkt zum 6:3 für den VfB wurde zurückgenommen. Schönhagen schaltete sich ein und ließ es sich obendrein nicht nehmen, nach dem 4:5-Anschluss in Richtung der Häfler zu jubeln. Der Aufsteiger präsentierte sich aufmüpfig, doch danach war es dann auch erst einmal vorbei mit der Herrlichkeit. Friedrichshafen ließ nun die Muskeln spielen. Das drückte auch auf die Stimmung bei der nun leiseren Breisgauer Fanszene, wohingegen die Häfler Fans mit mehr Lautstärke auffielen. Mit den starken Aufschlägen von Peter hatte die FT große Probleme, dazu überzeugte Masso mit zwei Blocks. Den Schlusspunkt des ersten Satzes setzte Young. Erst gab der 22-jährige Kanadier dem Ball clever einen sanften Kontakt (24:17), danach schlug er ein sehr ansehnliches Ass zum 25:17.

Der VfB agierte nun kompromisslos und kannte nun keine Gnade mehr. Bis Mitte des zweiten Satzes hielten die Gäste noch einigermaßen mit, insgesamt war es aber ein absoluter Klassenunterschied am Dienstagabend in der Spacetech-Arena. Die Häfler versprühten jetzt richtig Lust, erzeugten enormen Aufschlagdruck - hier zeichneten sich vor allem der alles überragende und verdiente MVP Peter (vier Asse, Angriffsquote von 71,43 Prozent) sowie Young aus. Letzterer markierte den Punkt zum 23:14, danach beglückwünschten ihn seine Teamkollegen mit strahlenden Gesichtern. Ein Zeichen für die Freude am Volleyballspielen, die auch nichts anderes verdiente, als einen 3:0-Sieg für den VfB. Zumal der Ehrgeiz immer stimmte, so setzte sich Masso beim Stand 11:10 nach einem missglückten Aufschlag gefrustet auf die Bank. Folgerichtig entschieden die Gastgeber die weiteren Sätze klar für sich. 25:15 lautete das Resultat im zweiten Abschnitt - den entscheidenden Punkt sicherte sich der VfB über eine erfolgreiche Challenge. Satz drei ging mit 25:18 an das Lebedew-Team. Den Matchball verwandelte Young.

Nächstes Duell gegen einen Aufsteiger

Im zweiten Rückrundenspiel trifft der VfB zum dritten Mal in Folge auf einen Aufsteiger. Nach den 3:0-Erfolgen gegen den ASV Dachau und Freiburg gastiert Friedrichshafen am Samstag um 20 Uhr bei den Baden Volleys SSC Karlsruhe. Beim nächsten Heimspiel misst sich der VfB mit dem Topgegner SVG Lüneburg (Samstag, 13. Januar, 18.30 Uhr).