Häfler Volleyballer schieben sich auf Rang drei

Gegen den Tabellenvorletzten TSV Haching München haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen am Samstagabend in der erneut ausverkauften Spacetech-Arena ein bisschen Anlaufzeit benötigt. Letztlich setzte sich der Favorit am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde aber standesgemäß mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:13) durch.

Danach konnten sich die Häfler entspannt anschauen, wie sich die Konkurrenz schlägt. Der Meister Berlin gewann gegen die SVG Lüneburg mit 3:2 - dadurch steht der VfB nun auf dem so wichtigen dritten Tabellenplatz.

Ein Ass bei seinem Debüt

Als Ben-Simon Bonin am Samstagabend zum ersten Mal seit seiner Rückkehr für den VfB aufs Feld durfte, war die Partie entschieden. 17:8 führten die Häfler im dritten Durchgang gegen den TSV Haching München, der längst aufgegeben hatte. Bonin steuerte gleich ein Ass bei, nur wenige Momente nach seiner Einwechslung schlug Ian Schein einen Aufschlag ins Aus und Friedrichshafen hatte den dritten Satz mit 25:13 gewonnen.

Es gab ein paar Absprachefehler. VfB-Trainer Lebedew über die Anfangsphase

Was so klar endete, hatte allerdings ganz und gar nicht einseitig begonnen. Der Tabellenletzte begann solide, der VfB sehr unkonzentriert. „Wir hatten so noch nie in einem Pflichtspiel zusammengespielt“, meinte VfB-Trainer Mark Lebedew. „Es gab ein paar Absprachefehler.“ Gegen Haching München, das in dieser Saison nur zwei Siege und acht Punkte zu Buche stehen hat, setzte Lebedew auf leichte Rotation.

Michal Superlak, Severi Savonsalmi und Jackson Young bekamen eine Pause, stattdessen spielten Marcus Böhme, Simon Uhrenholt und Jan Fornal. „Marcus hatte in den vergangenen zwei Spielen wichtige Einsätze, er hatte es sich verdient, von Anfang an zu spielen“, meinte Lebedew. „Fornal und Uhrenholt trainieren sehr gut, sind da wie alle anderen auf einem hohen Niveau und bringen Qualität mit.“

Fornal, Uhrenholt und Peter führen die Statistik an

Sowohl der polnische Außenangreifer als auch der dänische Diagonalangreifer brauchten wie ihre Teamkollegen eine gewissen Anlaufzeit. Am Ende waren Fornal (15) und Uhrenholt (11) mit Tim Peter (13) die erfolgreichsten Häfler Angreifer. „Uhrenholt hat sehr gut gespielt, vor allem mit seinem Aufschlag hatte er im ersten Satz die entscheidende Serie“, sagte Lebedew.

Den Beginn verschliefen die Häfler nämlich. Beim Stand von 2:6 musste Lebedew eine frühe erste - aber letztlich einzige - Auszeit nehmen. Direkt danach machte Juro Petrusic mit einem Angriffsschlag gegen Fornals Stirn zwar das 7:2 für den krassen Außenseiter. Doch nach und nach fand der VfB in die Partie.

Für mich hätte es nicht besser laufen können. Simon Uhrenholt

Auch dank Simon Uhrenholt. Der 19-jährige Däne sorgte mit seinen Aufschlägen für Unordnung bei Hachin München, zudem war Uhrenholt immer wieder mit Angriffen erfolgreich - etwa beim Satzball zum 25:20. „Für mich hätte es nicht besser laufen können, meine Kollegen haben es mir aber auch sehr einfach gemacht zu glänzen“, meinte Uhrenholt später bescheiden im Interview in den vereinseigenen sozialen Medien. Lob gab es von Trainer Lebedew. „Simon hat sich sehr gut entwickelt.“

Viel Druck beim Aufschlag sorgt auch für einige Fehler

Dass sich seine Mannschaft auch im zweiten Satz zahlreiche Aufschlagfehler leistete - nach dem zweiten Durchgang waren es bereits 16, am Ende 21 -, störte Lebedew nicht groß. „Wichtig ist, dass wir Druck machen beim Aufschlag. „Solch gute Quoten wie wir sie gegen Herrsching und Düren hatten, sind nicht alltäglich.“ Beim 3:0-Heimsieg gegen Herrsching waren es elf Asse und 16 Aufschlagfehler - gegen Haching München kam der VfB am Samstag nur zu sieben Assen.

Die Gäste blieben im zweiten Durchgang bis zum 17:17 dran, dann sorgten Fornal, Uhrenholt und Peter für einen Zwischenspurt zum 23:19. Kurz darauf verwandelte Peter den zweiten Satzball nach schönem Zuspiel des Liberos Nikola Pekovic zum 25:21.

Carrillo stellt einhändig zu

Der Widerstand von Haching München war gebrochen. TSV-Trainer Mircea Dudas wechselte munter durch. Doch egal in welcher Formation, seine Mannschaft auf dem Feld konnte nicht mehr mithalten. Die Fehlerzahl bei den Gästen stieg, der Vorsprung des VfB wuchs und wuchs.

Lebedew konnte Bonin sein Debüt gönnen, auch der zweite Zuspieler Sergio Carrillo durfte noch für ein paar Ballwechsel aufs Feld. Der Puerto-Ricaner brachte Spiellaune mit und stellte José Masso einen Ball einhändig zu. „Jetzt haben wir gute Karten“, sagte Lebedew nach dem 3:0-Sieg mit Blick auf die Tabelle.

Da Giesen und Lüneburg am letzten Spieltag direkt aufeinandertreffen, stehen die Chancen des VfB sehr gut, mindestens Platz drei zu erreichen. Schon jetzt ist klar, dass die Häfler mit Heimrecht ins Play-off-Viertelfinale starten - die erste Partie in der Spacetech-Arena ist am Freitag, 15. März.

Das Restprogramm der Bundesliga-Topteams

Helios Grizzlys Giesen - SVG Lüneburg (Fr., 8. März, 20 Uhr); ASV Dachau - VfB Friedrichshafen (Sa., 9. März, 19 Uhr); SWD Powervolleys Düren - Berlin Recycling Volleys (Sa., 9. März, 19 Uhr). Alle Spielen werden live bei Dyn übertragen.