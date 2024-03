Serienausgleich geschafft: Der VfB Friedrichshafen hat das zweite Bundesliga-Halbfinalspiel für sich entschieden. Und wie: Die Häfler Profivolleyballer siegten am Samstagabend gegen die Helios Grizzlys Giesen glasklar mit 3:0 (25:23, 25:15, 25:17) für sich. VfB-Trainer Mark Lebedew erklärte die Deutlichkeit auch mit dem Auftakt am Dienstag. „Das erste Spiel war sehr emotional, das kostet Kraft“, sagte der 56-jährige Australier und war überzeugt: „Wir haben die mentale Belastung besser verkraftet, vielleicht auch, weil wir zu Hause gespielt haben.“

Die Folge: „Jeder hat gemerkt, dass es im zweiten Satz keine richtige Gegenwehr gab, dann ist es einfacher locker zu spielen.“ Friedrichshafen spielte sich in einen Rausch, begeisterte durch gute Block-/Abwehrarbeit und einen extremen Aufschlagdruck - unter anderem schlug Mittelblocker José Israel Masso Alvarez einen Aufschlag mit 129 km/h auf die andere Seite. Zur Einordnung: Der Weltrekord von Wilfredo Leon liegt bei 138 km/h.

Die Spacetech-Arena war am Samstag mit rund 1000 Zuschauern ausverkauft. Zuversicht machte die Leistung am Dienstag in Hildesheim, trotz der 2:3-Pleite nahmen die Häfler ab Satz drei das Heft des Handelns in die Hand. Das sollte am Samstag auch im Ergebnis sichtbar sein. Der VfB arbeitete deshalb im Training sehr konzentriert, bei Schläfrigkeit oder einfachen Fehlern wurde der extrem fokussierte Lebedew auch schon einmal lauter und trat auch einmal den Ballwagen um. Er wusste: In einem Topduell kann jeder Punkt zählen.

Kapitän Böhme fällt verletzt aus

Für die Partie am Samstagabend fehlte dem Trainer neben dem Langzeitverletzten Simon Kohn ein weiterer Spieler. Teamkapitän und Mittelblocker Marcus Böhme knickte in Spiel 1 um und war trotz Kaderplatz auch nicht einsatzbereit. Seinen Platz nahm der 24-jährige Finne Severi Savonsalmi ein. Komplett fit war nach seiner Fingerverletzung wieder Außenangreifer Jackson Young. Er startete auch, Lebedew-like startete somit das vertraute Personal. Zuspieler Aleksa Batak führte Regie und nahm sich vor allem vor, Diagonalspieler Michal Superlak mit Bällen zu füttern. Dazu stellte der Häfler Coach Libero Nikola Pekovic, Außenangreifer Tim Peter sowie Mittelblocker José Israel Masso Alvarez auf.

Von seinem Team forderte Lebedew im Vergleich zum ersten Duell vor allem eines: „Wir müssen besser in das Spiel starten“, sagte der VfB-Trainer. Was sich am Samstag zu Beginn ereignete, dürfte ihm somit ganz und gar nicht geschmeckt haben. Giesen - ohne Jori Mantha und Noah Baxpöhler angereist - machte anfangs einen wacheren Eindruck. Lebedew nahm früh seine beiden Auszeiten, die letzte im ersten Satz beim Stand von 5:11 aus VfB-Sicht. Es darf als gutes Zeichen gewertet werden, dass Giesens Trainer Itamar Stein nur neun Ballwechsel später seine Mannschaft das erste Mal zusammenrief.Der VfB kämpfte sich immer besser rein, nach einem Netzroller von Masso lagen die Häfler nur noch 11:14 hinten.

Die nächste Stein-Auszeit folgte erneut nur neun Ballwechsel später. Da führte Giesen nicht einmal mehr, nachdem Masso den gegnerischen Diagonalangreifer Michiel Ahyi abgeräumt hatte (17:17). Steins Versuche, dem ersten Abschnitt eine andere Richtung zu geben, scheiterten. Friedrichshafen ging 23:20 in Führung. Alles klar machte dann Superlak: Der 30-jährige Pole verwandelte nach Young-Zuspiel den zweiten Satzball zum 25:23 für den VfB.

Peter-Show im zweiten Satz

Die Gastgeber hatten nun einen riesigen Zugriff. Insbesondere Ahyi bekam das deutlich zu spüren. Der Niederländer scheiterte mehrmals am Häfler Block, mal an Young, mal an Peter - mit 31 Prozent war seine Angriffsquote nach den ersten beiden Sätzen unterirdisch. Stein entschied sich deshalb auch für einen Wechsel. Er brachte Hauke Wagner für Ahyi und beließ es bis zum Spielende auch dabei. Beim 36-Jährigen lief es aber nur bedingt besser (36 Prozent). Generell war das restliche Spiel für Giesen ein Debakel. Batak gelang eine Aufschlagserie. Ein paar Sequenzen später gab es in der Halle Sonderapplaus für MVP Peter. Der 26-jährige deutsche Außenangreifer schlug vier Asse, erreichte dabei gleich dreimal fast 115 km/h. Seine Show endete erst mit dem 22:9 durch Wagner.

In der Folge ließ es der VfB etwas schleifen, Giesen betrieb Ergebniskosmetik. Young und Savonsalmi besiegelten dann aber mit einem Doppelblock den 25:15-Satzgewinn. Friedrichshafen demontierte Giesen und war nicht mehr stoppen. Batak bediente Masso mit einem schicken Zuspiel - und der Kubaner verwertete den Matchball problemlos zum 25:17.

Weiter geht es in der Best-of-Five-Serie am Mittwochabend in der Volksbank-Arena in der Hildesheim (19 Uhr, live bei Dyn) - in der Spacetech-Arena gibt es ein Public Viewing. Fest steht nun auch, dass der VfB die Niedersachsen am Samstag, 6. April, 19 Uhr zu Spiel 4 erneut am Bodensee begrüßt. Tickets sind unter zuhause-aufschlagen.de zu erwerben.

Berlin steht schon fast im Finale

Kurz vor dem Finaleinzug stehen die Berlin Recycling Volleys. Der amtierende Meister hat die ersten beiden Spiele gegen die SVG Lüneburg jeweils mit 3:1 gewonnen. Mit einem weiteren Berliner Heimsieg am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr, live bei Dyn) wäre die Serie entschieden.