Häfler U14-Mädchen gewinnen souverän Bezirksmeistertitel

Die weibliche U14 des VfB Friedrichshafen hat sich bei der Volleyball-Bezirksmeisterschaft am vergangenen Wochenende den Titel und den Bronzeplatz erkämpft. Für Mara, Ann-Sophie, Emily, Tea, Johanna, Elisabeth und Fatma vom VfB I war der Erfolg gleichbedeutend mit der Qualifikation für die württembergische Meisterschaft im Januar. In dieser Altersklasse wird auf dem Kleinfeld Vier-gegen-Vier gespielt.

Gleich mit drei Teams ist der Häfler U14-Jahrgang in dieser Saison in die Rundenspiele gestartet. Mit rund 20 Mädchen hat das Trainergespann von Norbert Kunstek, Steve Keir und Dritan Cuko einen überaus starken Jahrgang unter ihren Fittichen. Dass sich zwei VfB-Mannschaften für die regionale Meisterschaft qualifiziert haben, ist laut VfB-Mitteilung ein Ausdruck der erfolgreichen Arbeit mit vielen jungen Talenten. Der VfB I schaffte es sogar, sowohl in der Vor- als auch Zwischenrunde im Bezirk Süd ohne Niederlage und ohne auch nur einen Satz zu verlieren, an die Tabellenspitze zu klettern und auch bei der Bezirksmeisterschaft in Bad Waldsee ließ die erste Mannschaft einmal mehr nichts anbrennen. Erst beim 2:1 (25:11, 24:26, 15:7) im Finale gelang es der TG Biberach, den bis dahin ungeschlagenen VfB-Mädchen einen Satz abzuluchsen.

Der VfB II mit Mira, Lilou, Alba, Nela, Ainara und Jelena ließ sich von der Halbfinalniederlage gegen ihre Teamkameradinnen nicht aus dem Konzept bringen und holte sich mit einem 2:0-Sieg gegen die TG Bad Waldsee den dritten Platz. Das dritte Team des VfB Friedrichshafen hat sich in der Platzierungsrunde eins im Bezirk Süd mit zwei Siegen in drei Spielen auf den zweiten Platz hinter den VC Baustetten gespielt.