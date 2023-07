Häfler tragen den Namen Friedrichshafen in die Welt

Eine achttägige Weiterbildung der besonderen Art hat Volleyball–Bundesstützpunktrainer Adrian Pfleghar aus Friedrichshafen genossen. Als Co–Trainer von Dominic von Känel begleitete er die deutsche U17–Nationalmannschaft nach Brasilien. Mit dabei waren auch die beiden künftigen Bundesstützpunktspieler Phil Bertele und Christopher Oberglock.

Der Aufenthalt in Saquarema, 90 Kilometer östlich von Rio de Janeiro, erfolgte auf Einladung des brasilianischen Volleyballverbandes, der dort ein Trainingszentrum betreibt. „Ein sehr eindrucksvolles Gelände mit vier Trainingshallen und etwa 200 Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Meer“, berichtet Pfleghar. Ein großer Kraftraum sowie eine Mensa gehören ebenfalls zur Anlage dazu. Für den Häfler Trainer besonders interessant: die unterschiedlichen Auswahlmannschaften bei ihrer täglichen Arbeit zu beobachten. Außer männlichen und weiblichen Jugendnationalteams verschiedener Jahrgänge war auch die brasilianische Herren–Nationalmannschaft vier Tage vor Ort.

Drei Siege gegen Brasiliens U17

Neben täglichem Training standen für die Volleyballer vom Deutschen Volleyball–Verband fünf Spiele gegen die brasilianische U17–Mannschaft an, von denen sie drei für sich entscheiden konnten. „Es war schön zu sehen, wie sich unsere Spieler im Laufe der Woche gesteigert haben“, resümiert Pfleghar. „Das Trainingslager ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für unsere Spieler.“

Für die Reise nach Brasilien hat Stützpunktleiter Ralf Hoppe seinen Trainer gerne freigestellt. „Eine bessere Fortbildung kann man als Volleyballtrainer im Nachwuchsbereich kaum bekommen. Der Austausch mit den brasilianischen Trainern und die Einblicke in das Training der brasilianischen A–Nationalmannschaft geben Adrian Anregungen und wichtige Impulse für seine Arbeit in Friedrichshafen. Schön, dass wir den Namen von Friedrichshafen auf diese Weise in die Welt tragen können.“

Ahmann und Bonin wechseln in die 1. Volleyball–Bundesliga

Die Volley Youngstars Friedrichshafen müssen in der kommenden Saison in der 2. Volleyball–Bundesliga Süd ohne ihren Stammlibero auskommen. Der 17–jährige Mika Ahmann hat beim Erstliga–Aufsteiger Baden Volleys SSC Karlsruhe unterschrieben. „Die letzten beiden Jahre habe ich in der zweiten Liga für den Bundesstützpunkt Friedrichshafen gespielt und konnte wichtige Erfahrungen sammeln. Nun gehe ich den nächsten Schritt in erste Bundesliga. Das Angebot aus Karlsruhe hat mir die Tür geöffnet. Und das noch mit einem Top–Umfeld“, sagt Mika Ahmann, dessen Eltern Jörg und Andrea im Beachvolleyball große Erfolge feierten. In Karlsruhe trifft Ahmann auf die ehemaligen Youngstars Milan Kvrzic und Felix Baumann: Beide sammelten in der Vorsaison beim VCO Berlin Erstliga–Erfahrung.

Wieder im deutschen Oberhaus wird auch Außenangreifer Ben–Simon Bonin aktiv sein. Der Ex–Youngstar und Profi des VfB Friedrichshafen schließt sich nach einer Saison bei Valepa Sastamala in Finnland dem VC Bitterfeld–Wolfen an. Der Club aus Sachsen–Anhalt wagt ebenso wie Karlsruhe, die FT 1844 Freiburg und der ASV Dachau den Sprung nach oben. „Nach zwei Jahren in Friedrichshafen und dem sehr erfolgreichen Jahr in Finnland will ich mich jetzt wieder in der Volleyball–Bundesliga weiterentwickeln“, wird Bonin in der Mitteilung seines neuen Clubs zitiert.