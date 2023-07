Häfler Tennisherren ziehen in die Relegation ein

Die Tennisspieler des VfB Friedrichshafen haben ein großes Etappenziel erreicht. In der Topbegegnung gegen den TC Mochenwangen ließen die Häfler Herren am vergangenen Sonntag nichts anbrennen und siegten am Ende deutlich mit 9:0. Somit steht der VfB in seiner Bezirksoberliga–Gruppe schon als Meister fest. Um den Aufstieg in die Verbandsliga geht es dann am Sonntag, 30. Juli, zu Hause gegen den Sieger der anderen Bezirksoberliga–Gruppe. Zur Auswahl stehen der TC Sigmaringen, der TC Ehingen und die Sportfreunde Schwendi 2.

„Einen Sieg haben wir uns schon zugetraut. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass es so deutlich wird“, meint Jakob Sude, Spitzenspieler des VfB Friedrichshafen nach dem 9:0–Erfolg gegen den TC Mochenwangen. „Es zeigt, dass wir gut in Form sind und ein gutes Team sind.“ Er selbst schlug Odilo Kessler (6:2, 6:0) souverän und gewann auch das Doppel mit Heiko Feyen gegen Kessler und Silas Hülsbusch (6:1, 6:2). Lediglich die Partie vom VfBler Rafael Martinez gegen Leon Slauta (6:1, 3:6, 12:10) ging ins Match–Tiebreak.

Heimrecht im Relegationsspiel

Noch aber haben die Häfler ihr großes Ziel nicht erreicht. Die Rückkehr in die Verbandsliga soll bewerkstelligt werden, auf das Aufstiegsspiel am 30. Juli wird es letztlich ankommen. „Da geht der Punk ab, da geht es ans Eingemachte“, so Sude, der glücklich über den Heimvorteil ist: „Wir müssen nicht so früh aufstehen, wir kennen die Plätze, die Bedingungen und haben hoffentlich einige Fans im Hintergrund dabei.“ An Leichtsinn glaubt Sude beim VfB nicht. „Aber ich sage es ihnen auch gerne noch einmal, dass es kein Selbstläufer wird“, meint Sude. Den Rundenabschluss in der Bezirksoberliga beim schon feststehenden Absteiger TC Isny (Sonntag, 9 Uhr) nimmt der VfB ernst. „Die Kräfte werden nicht geschont“, betont Sude. Zur gleichen Zeit spielen der TC Meckenbeuren–Kehlen und der TC Ravensburg 2 den zweiten Absteiger aus.

Beste Chancen auf den Einzug in die Aufstiegsrelegation (wohl gegen den TV Biberach–Hühnerfeld) haben die Damen des VfB Friedrichshafen. Nach dem dritten Sieg in Serie (5:4 gegen den TC Weingarten) reicht ziemlich sicher ein souveräner Heimsieg gegen den schon abgestiegenen Tabellenletzten TC Mochenwangen am letzten Spieltag (Sonntag, 9 Uhr) — besser könnte die Ausgangslage nach zwei unglücklichen Pleiten zum Start nicht sein. „Die Mädels haben sich gut gefangen“, lobt Sude. Auch hier soll es zurück in die Verbandsliga gehen, nach einem Abstieg sei es „der erste Instinkt, dass man wieder aufsteigen will“.

Über einen gelungenen Saisonabschluss freuten sich die U18 Junioren in der Oberligastaffel. Gegen den TC Bernhausen II siegte der VfB–Nachwuchs mit 6:0 und sicherte sich in der Fünferstaffel den dritten Rang. Den Aufstieg realisierten die U12 sowie die U15 Juniorinnen in der Bezirksstaffel.

Drei Abstiege

Fest steht nach dem 0:9 beim TSV Waldenbuch nun aber auch der Abstieg der Herren 50 in der Oberliga. Auch die Herren 60 (4:5 beim TV Bissingen/Teck) haben den Oberliga–Klassenerhalt endgültig verfehlt. „In der Oberliga spielen starke Mannschaften, dazu haben unsere Senioren mit Personalproblemen zu kämpfen. Dem mussten sie Tribut zollen“, berichtet Sude. Nicht mehr zu retten sind auch die Damen 2 in der Bezirksliga: Das 2:7 beim TV Dettingen/Iller besiegelte den Abstieg.