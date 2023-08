Häfler Stadtmarketing feiert Jubiläum

Vor 20 Jahren ist die Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH gegründet worden — eine gute Entscheidung findet Oberbürgermeister Andreas Brand. „Vieles, was wir inzwischen für selbstverständlich nehmen und uns daran freuen, wurde in den letzten 20 Jahren vom Team des Stadtmarketings ins Leben gerufen und weiterentwickelt. Jährlich werden rund 75 größere Projekte und Veranstaltungen vom Team des Stadtmarketings auf die Beine gestellt“, sagt er.

Wie die Stadt mitteilt, gründete Friedrichshafen im August 2003 ihre eigene Stadtmarketing–Gesellschaft, um das Stadtmarketing auf eine sichere und stabile Basis zu stellen. Damit wurde auch das Stadtforum Friedrichshafen entlastet, das seitdem mit seinen ehrenamtlich aktiven Vorständen und Mitgliedern als Förderverein das Häfler Stadtmarketing mitgestaltet, finanziell unterstützt und dessen Mitglieder dabei auch von den vielen Aktionen der GmbH profitieren.

Damals wie heute gehören neben der Innenstadtbelebung das Standortmarketing, die Werbung für Tagesgäste aber auch das Verwaltungsmarketing zu den Aufgaben. Zu den Projekten der ersten Stunden gehören die Organisation der Weihnachtsbeleuchtung und der beiden verkaufsoffenen Sonntage, die Konzeption und Durchführung von Kinder– und Bühnenprogramm sowie Werbung für den Weihnachtsmarkt, aber auch Aktionen wie die jährlichen Begrüßungsgutscheine für neue Erstsemester an den Hochschulen.

Zur Belebung der Häfler Innenstadt an den Samstagen organisierte das Stadtmarketing zunächst den Bauernmarkt und startete im Jahr 2006 zusammen mit der damaligen „Aktion FN“ die Reihe „Erster ist FN“ mit Programm am ersten Samstag jeden Monats. Heute lebt beides im Schlemmermarkt und dem Schlemmermarkt–Programm zwischen April und Oktober weiter, die 2010 mit dem Sachgebiet Märkte ins Leben gerufen wurden.

„Zum Dauerbrenner hat sich der Friedrichshafener Geschenkgutschein entwickelt“, sagt Geschäftsführer Thomas Goldschmidt. Der Friedrichshafener Geschenkgutschein wird vom Team des Häfler Stadtmarketings im Auftrag des Stadtforums organisiert. Seit 2003 wurden Gutscheine im Wert von über 7,3 Millionen Euro verkauft und halten Kaufkraft in Friedrichshafen. „Viele der Aufgaben laufen im Hintergrund ab“, erklärt Goldschmidt. „So auch die über 50 zum Teil intensiven Beratungsgespräche mit Interessenten oder Vermietern von Einzelhandelsflächen in Friedrichshafen.“

„Mit zu den größten Herausforderungen in den vergangenen 20 Jahren gehörten die Coronajahre“, sagt Goldschmidt. Schnell und flexibel versorgte das Team des Stadtmarketings mit seinem Newsletter Gewerbetreibende, wenn es sein musste auch sonntags, mit aktuellen Informationen zu neuen Vorschriften oder Vorlagen für Aushänge an den Ladentüren. „Mit Aktionen im Internet und den sozialen Medien oder Re–Start–Kampagnen nach Lockdowns wurden die Häflerinnen und Häfler motiviert, die örtlichen Geschäfte und Restaurants zu nutzen und zu unterstützen.“

Wichtiges Beratungs– und Kontrollgremium ist der Beirat der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH. Neben sieben Vorstandsmitgliedern des Stadtforums und zwei Mitgliedern aus der Stadtverwaltung gehören dem Gremium auch sieben Ratsmitglieder an. In der Zusammensetzung dieses Gremiums kommt damit zum Ausdruck, dass Stadtmarketing nicht nur die Aufgabe der Stadtverwaltung, sondern auch der Unternehmen und Verbände ist. Als Geschäftsführer vom ersten Jahr an mit dabei ist Thomas Goldschmidt. Zum Team gehören Carina Bonanno, Andrea Lechmann, Nicole Schneiderbeck und als Auszubildender Bastian Petzold.