Häfler Senior fällt auf Betrugsversuch nicht herein

Einen Betrugsversuch sofort durchschaut hat ein 84–jähriger Mann aus Friedrichshafen, dessen Ehefrau erstmals am Mittwoch von einer unbekannten Telefonnummer über WhatsApp kontaktiert wurde.

Wie die Polizei weiter mitteilt, gab eine angebliche Tochter in der bekannten Masche vor, eine neue Handynummer zu besitzen und nun Geld für eine Überweisung zu benötigen. Der Mann ließ sich zum Schein auf die Konversation ein und konnte hierbei die Bankverbindung in Erfahrung bringen, auf die er das Geld per Echtzeitüberweisung transferieren sollte.

Dies tat der 84–Jährige nicht, sondern schaltete die Polizei ein. Diese ermittelt nun wegen des Betrugsversuchs und prüft hierbei auch, ob zu der Bankverbindung Empfängerdaten ermittelt werden können.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei in ihrer Pressemitteilung abermals auf die vielfältigen Telefonbetrugsmaschen hin. Weitere Infos dazu und zu weiteren Kriminalitätsformen findet man im Internet unter www.polizei–beratung.de