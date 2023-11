Häfler Seegockel Kooperationspartner der „Aktion-Tu-was“

Im Vereinsheim des Vereins zur Pflege des Volkstums, der Gockelwerkstatt, hat am vergangenen Freitag die diesjährige Jahreshauptversammlung stattgefunden. Neben dem VfB Friedrichshafen mit 3.700 Mitgliedern geht nun ein weiterer Häfler Großverein mit 1800 Mitgliedern beim Thema Zivilcourage in die Offensive und lud Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke, vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg, Außenstelle Bodenseekreis, und Jochen Benz, VfB-Präsident zur Jahreshauptversammlung in die Gockelwerkstatt ein.

In seiner Begrüßungsansprache betonte der Präsident des Vereins zur Pflege des Volkstums, Karl Haller die Wichtigkeit der Initiative „Aktion-Tu-was“ zum Ausdruck.

Im Anschluss stellte Sigrid Blenke die Inhalte dieser Aktion vor, in der es um mehr Zivilcourage im Alltag geht, um mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und um die damit verbundene effektivere Polizeiarbeit.

Die Aktion „Tu-was“ bringt mit der von Blenke vorgestellten sechs Kernbotschaften das Thema Zivilcourage auf den Punkt. Blenke ging auch auf die bevorstehende 5. Jahreszeit ein und auf die damit besondere Verantwortung der Vereine beim Thema Jugendschutz. Sie erklärte, was Prävention mit Festen zu tun hat und stellte den sogenannten Partypass für Jugendlichen den circa 250 anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern vor.

Im Anschluss an die Ausführungen der Polizei untermauerte VfB-Präsident Jochen Benz die Wichtigkeit des gemeinsamen Schulterschlusses der Vereine im Bodenseekreis und sprach sich ebenfalls für mehr Zivilcourage und die gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus, Hinzuschauen, Straftaten zu erkennen und Anzeige bei der Polizei zu erstatten. „Die gesellschaftlichen Spannungen werden gefühlt leider nicht kleiner ‐ im Gegenteil. Vereine als Orte von gelebter Demokratie und Gemeinschaft sind daher noch stärker in der Pflicht, als Vorbild zu dienen“, so Benz.

Das Polizeipräsidium Ravensburg und der VfB Friedrichshafen haben bereits mehrere Veranstaltungen über ein ganzes Jahr verteilt in Planung, um das Thema Zivilcourage immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen.