Häfler Reserve spielt in Lindau um den Klassenerhalt

Zum Abschluss der Hallensaison 2023/24 geht es für die beiden Faustballteams des VfB Friedrichshafen am Sonntag nach Lindau. In der Inselstadt treffen die Seehasen auf Lokalrivale TSV Lindau und den TV Veringendorf. Start ist um 10 Uhr in der Sporthalle am Stadion in der Reutiner Straße.

Mit dem Spieltag in Lindau geht für den VfB eine äußerst erfolgreiche Spielzeit zu Ende. Die erste Mannschaft fuhr die gesamte Saison über in der Erfolgsspur und sicherte sich noch im alten Jahr vorzeitig die Meisterschaft. Von daher geht das VfB-Flaggschiff ohne Druck in die beiden Partien gegen Veringendorf und Lindau. Trotzdem möchte das Team um Kapitän Fabian Schmidt-Redlin die Spiele nicht herschenken und seine weiße Weste bis zum Schluss verteidigen und ungeschlagen in die Verbandsliga aufsteigen.

Bei einer Nullrunde könnte es eng werden

Ein wenig Druck hat hingegen die zweite Mannschaft, obwohl mit dem starken Auftritt im Dezember der Klassenerhalt bereits fixiert schien. Dann aber machte ausgerechnet der Lokalrivale aus Lindau den Abstiegskampf noch einmal spannend. Mit einem überraschenden Remis ließen sie die Hoffnungen des TSV Denkendorf auf den Ligaerhalt wieder aufleben. Dafür müsste Denkendorf allerdings seine drei Spiele in der Mehrzweckhalle in Allmendingen gewinnen und auf eine Nullrunde der VfB-Reserve hoffen. Gelingt den Seehasen in der Inselstadt ein Punktgewinn, sind alle Rechenspiele Makulatur.