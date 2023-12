Interner Brief unter anderem mehrerer Oberärzte, Stellungnahme der Chefärzte, eine Reaktion des OB und Aufsichtsratschefs, dazu eine Online-Petition, die eher unbeholfen die Aufklärung der Vorwürfe rund ums Häfler Klinikum fordert, aber schon über 6000 Unterschriften hat: Am Medizin-Campus Bodensee stehen die Zeichen kaum auf weihnachtlicher Ruhe. In der übt sich allenfalls die Kommunalpolitik. Bis auf CDU-Rat Eble, der als Arzt am Klinikum allerdings selbst betroffen ist, haben die Spießgesellen zum MCB bis dato niemanden gehört aus dieser Ecke.

Was wir ehrlich gesagt den Fraktionen aber auch gar nicht allzu übelnehmen: Was soll man im Moment auch kundtun außer Betroffenheit und dem Wunsch nach unzweideutiger Aufklärung? Wichtiger erscheint uns, dass der Gemeinderat das politische Ziel nicht aus den Augen verliert: dauerhaft gute medizinische und pflegerische Versorgung für Stadt und Region im Häfler Klinikum.

Die Reaktionen auf das mit Keimen belastete Trinkwasser der Wasserversorgung Unteres Schussental zeigt: Wir leiden auf hohem Niveau. Denn statt das Wasser, wie empfohlen, vor dem Trinken abzukochen, trinken viele das Leitungswasser gar nicht mehr. Stattdessen gehen sie in den Supermarkt und räumen die Mineralwasserbestände. Das erinnert an manchen Panikkauf während der Corona-Zeit. Nur dass nun Wasser gehortet wird, anstatt Mehl, Hefe und Klopapier. Die Spießgesellen wünschen uns allen mehr Gelassenheit im Umgang mit den unvorhersehbaren Ereignissen in unserem geordneten Alltag.

Es war abzusehen, dass das, was die Ampel-Koalition ausgehandelt hat, um den wochenlangen Haushaltsstreit zu beenden, nicht alle glücklich machen würde. Ob es allerdings schlau war, den Rotstift gerade im Bereich Landwirtschaft anzusetzen, ist fraglich. Für die Bauern ist das nun nur ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Bei ihren Protesten gegen die Pläne - auch hier in der Region - geht es ihnen nicht nur um die wegfallenden Steuerrabatte. Sondern um die Agrarpolitik insgesamt, von der sie sich schon seit Jahren gegängelt fühlen. Da wieder auf eine gemeinsame Ebene zu kommen, wird nicht einfach.

Nicht einfach - das trifft auch die Ausstellung „Kryptomania“ im Zeppelin-Museum zu. Sie wirkt ein wenig wie die Illustration zu einem Uni-Hauptseminar über die Themen Blockchain und Kryptowährungen. Eine Illustration, die nur versteht, wer auch das zugehörige Seminar besucht. Ein lohnendes Seminar ist das Begleitprogramm zu dieser Ausstellung zwar bestimmt. Das normale Laufpublikum holt man auf diese Weise aber nicht ab. Freilich ist der eingeschlagene Kurs des Zeppelin-Museums zu begrüßen, eine Diskurs-Arena für die Fragen der Gegenwart sein. Aber dazu sollten die Ausstellungen didaktisch so aufgebaut sein, dass ihr Besuch allein ausreicht, um am Diskurs teilnehmen zu können.