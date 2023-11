Häfler Physiotherapeut freut sich auf Olympia in Paris

Anfang Oktober hat sich die Deutsche Volleyball-Nationalmannschaft in Brasilien für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Eine Sensation, an der im Vorfeld und vor Ort abseits des Spielfelds auch der Häfler Physiotherapeuth Oli Klenk und seine beiden Kollegen Isabell Bender und Marco Morgenroth mitgewirkt haben.

„Das habe ich in 370 Länderspielen noch nicht erlebt“, sagt Oli Klenk. Damit meint er nicht die 69 Kilo Übergepäck plus Akupressurmatte und Massageliege.

Die gehören zur Standardreiseausstattung des Physiotherapeuten, der seit 2009 die Nationalmannschaft betreut. Vielmehr meint er die positive Stimmung, das Selbstbewusstsein und den Teamgeist der Mannschaft von Nationaltrainer Michal Winiarski in Rio de Janeiro.

Riesige Sensation

„Wir haben wirklich vorher gespürt, dass wir gut drauf sind und es schaffen können“, so Klenk. Dennoch war es eine riesige Sensation, alle sieben Gegner des Turniers, unter anderem Brasilien (WM-Dritter 2022) und Weltmeister Italien, ohne Punktverlust zu besiegen.

Arbeitstag hat 16 Stunden

Ein Arbeitstag bei der Nationalmannschaft hat für Oliver Klenk bis zu 16 Stunden. Morgens spricht er mit jedem der 14 Spieler, fragt nach dem körperlichen und seelischen Befinden. Auch der Austausch mit den Trainern und dem Mannschaftsarzt gehören dazu.

Je nachdem, welcher Spieler welche Behandlung benötigt, vergibt Klenk die Termine. Der Behandlungsraum ist sein Hotelzimmer, wo sich rund um die Physiotherapieliege Materialien wie Kinesio-Tapes und Salbenverbände stapeln.

Sonderbehandlung für den Oldie

„Jeder Spieler hat sein individuelles Programm bekommen“, sagt der Physiotherapeut. 30 Minuten pro Spieler. Ausnahme ist Georg Grozer, ein für Oli Klenk „in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Spieler“. Für den Diagonalangreifer, der wichtigste und mit 38 Jahren älteste Spieler, waren täglich eineinhalb Stunden reserviert.

Ein weiterer besonderer Spieler aus Häfler Sicht ist Libero Julian Zenger. Der gebürtige Wangener kam von der TSG Leutkirch zur VfB-Jugend, ist von 2013 bis 2016 am Bundesstützpunkt Friedrichshafen ausgebildet worden und mittlerweile Berufsvolleyballer in Italien.

Zum zweiten Mal bei Olympia

Physiotherapeutin Isabell Bender hat die DVV-Auswahl ab Anfang Mai in der Nations League samt Vorbereitung begleitet und freut sich, die Mannschaft nach zwölf Wochen verletzungsfrei an ihren Kollegen Marco Morgenroth übergeben zu haben.

Der begleitete das Team anschließend zur Europameisterschaft. Zur Vorbereitung auf das Olympiaqualifikationsturnier in Brasilien stieß Oliver Klenk hinzu und durfte den sensationellen Erfolg in Rio live miterleben. Nach 2012 in London fiebert er jetzt seiner zweiten Teilnahme an Olympischen Spielen entgegen.