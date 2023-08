Häfler Musikschule feiert 70–jähriges Bestehen

Die Musikschule Friedrichshafen wird in diesem Jahr 70. Das wird mit einem großen Festkonzert am 10. Dezember gefeiert. Schon jetzt stimmten sich das Jugendsinfonieorchester, das Streichorchester Sinfonietta, das Liederorchester sowie die Kammerphilharmonie Bodensee–Oberschwaben im Rahmen eines Probewochenendes unter Leitung von Thomas Kalb darauf ein.

Für das Jubiläumskonzert hat Thomas Kalb, Dirigent und ehemaliger Generalmusikdirektor von Heidelberg, die „Lyrischen Stücke“ von Edvard Grieg, eine Sammlung von Klavierstücken, für Sinfonieorchester bearbeitet. Mit eigens eingerichteten Stimmen ermöglicht Kalb auch jüngeren Schülerinnen und Schülern das Erlebnis, in einer großen sinfonischen Besetzung zu spielen. Beim Probenwochenende nahmen rund 90 Kinder und Jugendliche teil.

Neben den „Lyrischen Stücken“ von Edvard Grieg stehen das Vorspiel zu „Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner, das „Violinkonzert Nr. 1, g–Moll“ von Max Bruch und „Conga des Fuego Nuevo“ von Arturo Marquez auf dem Programm. Solist im Violinkonzert ist David Nebel, Konzertmeister beim Rundfunk–Sinfonieorchester Berlin.

Die nächste Probe der Orchester mit den Bläsern der Musikschule Friedrichshafen und der Kammerphilharmonie Bodensee–Oberschwaben steht in den Herbstferien an. In der Zwischenzeit üben die Schülerinnen und Schüler in den wöchentlichen Proben mit ihren Orchesterleiterinnen und -leitern. Das Festkonzert wird von der Fränkel–Stiftung im Rahmen von „Fränkel Music Open“ finanziert.