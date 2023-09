Häfler Musiker im hohen Norden

Das Symphonische Jugendblasorchester Friedrichshafen war für zehn Tage auf Konzertreise auf der nordfriesischen Insel Föhr. Neben zahlreichen Proben und einigen Konzerten wurden auch die Landschaft, Kultur und Kulinarik von Föhr und der Nachbarinsel Sylt erkundet.

Während der zehntägigen Orchesterreise auf der Insel Föhr war das Symphonische Jugendblasorchesters in der Gemeinde Utersum untergebracht. In der Musikmuschel von Utersum gab das Orchester auch sein erstes Konzert. Ein weiteres Konzert fand in der Scheune der Hinrichsen Farm in Dunsum auf Föhr statt. Beide Darbietungen stießen beim Publikum auf große Begeisterung.

Neben regelmäßigen Proben kam natürlich auch die Erkundung der Insel nicht zu kurz. Die jungen Musikerinnen und Musiker unternahmen eine Inselrundfahrt, einen Strandspaziergang nach Nieblum und kehrten im Friesischen Theehaus in Wyk ein. Sie besuchten das Friesenmuseum von Föhr, in dem sie einiges über die Geschichte der frühen Insulaner und der Seefahrt erfuhren, sowie das Museum Kunst der Westküste, das neben Gemälden verschiedener Künstler auch Fotografien von Per Bak Jensen ausstellte.

Mit dem Katamaran unternahm das Orchester außerdem einen Ausflug auf die Nachbarinsel Sylt ‐ inklusive Rundfahrt, Abstecher nach Westerland und Besuch des nördlichsten Hafen Deutschlands. Des Weiteren stand eine geführte Wattwanderung zu den Seehundbänken vor Hörnum-Sylt und ein Ausflug zur Kartbahn auf dem Programm.

Als Dankeschön für die Gastfreundschaft gab das Symphonische Jugendblasorchester zum Abschluss ihrer erlebnisreichen Reise noch ein Stehkonzert in ihrem Hotel zum Besten. Das Orchester bedankt sich bei Uwe und Evi Manz für die hervorragende Organisation und Begleitung der Reise. Großer Dank geht zudem an Allain Wozeniak, Dirigent des Symphonischen Jugendblasorchesters, für die musikalische Leitung und die gelungene Auswahl der Stücke sowie an die Aushilfen des Stadtorchesters Friedrichshafen.