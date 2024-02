Sander Frank, seit fünf Jahren für die Linke im Gemeinderat, will bei der Kommunalwahl am 9. Juni sein Mandat als Spitzenkandidat verteidigen. Die Häfler Kreistagsliste der Partei führt Hatice Cetin an.

Mit einem „engagierten Team, das Vielfalt, Kompetenz und Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit vereint“, tritt die Linke nach eigenem Bekunden an, „um die politische Landschaft in der Region langfristig und im Sinne der Bevölkerung zu gestalten“. Für die Gemeinderatswahl in Friedrichshafen habe man alle 40 möglichen Plätze besetzt, für die Kreistagswahl blieben „lediglich sechs Plätze“ unbesetzt, sagt Sander Frank, der auch Kreisvorsitzender der Linken ist.

Hatice Cetin, ebenfalls Mitglied im Kreisvorstand, ergänzt laut einer Pressemitteilung: „Auf unseren Listen kandidieren klassische Arbeiter:innen, Selbständige, Mitarbeiter:innen der öffentlichen Verwaltung, Student:innen, Rentner:innen, Pfleger:innen, aber auch Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung.“

„Gerechter, inklusiver, lebendiger“

Der Kreisverband mache damit ein Angebot, um dem normalen Bürger „eine starke Stimme für bezahlbare und sozial-ökologische Politik“ geben zu können. „Von Schuhmachern oder Mechanikern über Pflegekräfte oder Kulturschaffenden hin zu Doktoranden oder Verwaltungsangestellten“, so Frank, wolle man Friedrichshafen und den Bodenseekreis „gerechter, inklusiver, lebendiger, zukunftstauglicher und nachhaltiger gestalten“.

Derzeit sitzt Frank als einziger Linker im Gemeinderat. Er hat sich mit den sechs SPD-Räten zu einer Fraktion zusammengeschlossen. In den Kreistag hatte es bei der Wahl vor fünf Jahren kein Linker geschafft.

„ZF nicht aufgeben“

„Sei es ZF, das Krankenhaus oder die Zeppelin Universität: Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt ihr wichtigstes Unternehmen und verschiedene Institutionen nicht an private Investoren verscherbelt und damit die Entscheidungskompetenz über diese Organisationen weitreichend aufgibt“, schreibt Spitzenkandidat Frank.

Der Kreisverband werde sich mit Parteimitgliedern, Interessierten und Experten sowie Bürger und Bürgerinnen besprechen, um alle für den Landkreis „wichtigen Forderungen intensiv durchzugehen und ein gemeinschaftliches Wahlprogramm zu erarbeiten“.

Sie wollen für die Linke in der Häfler Gemeinderat:

Sander Frank, Hatice Cetin, Susana Pereira-Dias, Martin Hatenberger, Marina Benz, Hans Fischer, Fidan Matur, Veli Yüceyurt, Anja Brückner, Johann Roller, Nina Mukerjee, Dietmar Hensel, Elif Ayas, Julius Thinnes, Gislind Raukopf, Marius Kieninger, Sabriye Erdogan, Özgür Besmeydan, Mustafa Matur, Ali Bozcali, Agit Ayas, Hermann Beck, Yasar Altintas, Oliver Ruzic, Jürgen Klingelhöfer, Okan Yüceyurt, Erkut Pektas, Yilmaz Basmeydan, Andreas Flach, Abbas Inal, Murat Yildirim, Ibrahim Cetin, Mehmet Uz, Georg Gevorsky, Mehmet Cetin, Daniel Stegmaier, Ali Erdogan, Mehmet Karakus, Adrian Pfahlsberger, Duran Serin.

Sie bewerben sich um einen Sitz im Kreistag

Hatice Cetin, Sander Frank, Marina Benz, Julius Thinnes, Anja Brückner, Veli Yüceyurt, Hermann Beck, Marius Kieninger, Mustafa Matur, Mehmet Cetin, Okan Yüceyurt, Yilmaz Basmeydan, Abbas Inal, Murat Yildirim, Daniel Stegmaier, Özcan Uz.