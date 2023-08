Häfler Kanusportler sind vorne mit dabei

Auf dem Vereinsgelände am Seemooser Horn hat der Kanusport des VfB Friedrichshafen (KSF Friedrichshafen) die zweite Bodensee–Challenge 2023 veranstaltet. Rund 60 Kanusportler, von Kindern und Jugendlichen bis zu den Erwachsenen, machten sich Ende Juli mit ihren Rennkajaks, Surfskis, Wanderkajaks und SUPs im vom Wind aufgewühlten Bodensee bereit. Das Organisationsteam — angeführt von Thomas Zachert, Matthias Kauter und Eberhard Joachim — begrüßte zu der inzwischen etablierten Kanusportveranstaltung am Seemooser Horn auch wieder Teilnehmer aus dem Raum Heidelberg, Karlsruhe, Saarlouis, Ingolstadt, Kreuzlingen, München und aus Thun (Schweiz).

Als Erstes starteten 16 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 16 Jahren im Kids–Cup. Zunächst musste jeder Teilnehmer an Land ein Geschicklichkeitsparcour absolvieren, um danach so schnell wie möglich in das im Wasser bereitgestellte Surfski zu steigen und eine Distanz von 500 Meter mit Wendebojen bestreiten. An der Wendeboje hieß es: heraus aus dem Surfski und hinein in das Wasser. „Es musste unter dem Boot auf die andere Seite getaucht werden, um dann wieder mit viel Geschicklichkeit und Balance in das Boot ohne Hilfeleistung einzusteigen beziehungsweise zu klettern“, heißt es in der Mitteilung der VfB.

Emil Joachim und Thomas Zachert siegen

In der Einzelwertung erkämpften sich in der Jahrgangsklasse 2007 bis 2011 der Jungen Kilian Holdere und David Deißler (beide Undine Saarlouis) Platz eins, Ole Joachim vom KSF Friedrichshafen erkämpfte sich Platz drei. In der Jahrgangsklasse 2012 bis 2014 der Jungen freute sich der Häfler Kanusportler Emil Joachim über den ersten Platz, sein Vereinskollege Finn Kauter landete auf Rang zwei und Tajo Löberbrück (Undine Saarlouis) belegte den dritten Platz. Bei den Mädchen in der Jahrgangsstufe 2007—2011 erzielte Lilli Simons (Undine Saarlouis) den ersten Platz, Mia Kauter (KSF Friedrichshafen) und Elenor Hürtgen (Undine Saarlouis) rangierten zeitgleich auf dem zweiten Rang.

Nachdem der Start der Bodensee–Challenge aufgrund des starken Windes und dem Gewitter verschoben werden musste, versammelten sich um 17 Uhr die Boote aller Altersklassen am Steg des Kanusports Friedrichshafen. Mittels Massenstart haben sich 45 Kanusportler auf einer zwei Kilometer kurzen Strecke, auf einer sieben Kilometer mittleren Distanz oder einer zwölf Kilometer Langdistanz gemessen.

Die Abteilung Kanusport Friedrichshafen im VfB Friedrichshafen war dabei stark vertreten. Und auch erfolgreich: Auf dem eigenen Gelände am Seemooser Horn holte sich Thomas Zachert vom KSF Friedrichshafen mit einer Zeit von 54:09 Minuten den Sieg in der Disziplin Surfski auf der langen Distanz von zwölf Kilometer. Neben Zachert erbrachte auch Eberhard Joachim vom KSF Friedrichshafen eine überzeugende Leistung und verpasste mit einer Zeit von 54:36 Minuten hinter Zachert nur knapp den ersten Platz. Die weiteren Platzierungen von Markus Geiselhard (Platz fünf) und Catrin Maier (Platz sechs bei den Frauen) zeigen laut Mitteilung, dass Friedrichshafen über mehrere gute Surfski–Paddler in den eigenen Reihen verfügt.

Im Surfski–Zweier freuten sich Marius mit Andreas Maier (KSF Friedrichshafen) auf der längsten Distanz über den zweiten Platz. Auf der mittleren Distanz von 7 Kilometern verpasste Ole Joachim (KSF Friedrichshafen) nur knapp den ersten Platz. Sieger wurde Kilian Hölderle von der Kanu–Vereinigung Esslingen.

Impressionen des Rennens gibt es auf dem YouTube–Kanal KanuFN. Die nächste Bodensee–Challenge findet laut Mitteilung in Konstanz statt.