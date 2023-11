Das Jahr ist fast um und die Spendenkasse von „Häfler helfen“ ist leer. Dabei werfen die katholische und die evangelische Kirche in Friedrichshafen das Geld keineswegs zum Fenster raus. Die Ursache liegt in der Not der Menschen. So kommen zur offenen Sprechstunde des katholischen Stadtdiakons Martin Rebmann jeden Mittwoch bis zu 38 Hilfesuchende. „Wir hatten für die vielen Wartenden zu wenig Stühle. Auf diesen Ansturm waren wir gar nicht gefasst“, sagt sein Vorgesetzter, Dekan Bernd Herbinger.

Vor Weihnachten Energiekosten-Nachzahlungen bis 1800 Euro

Sabine Hornig von der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung der evangelischen Diakonie kennt einen der Gründe für die Zunahme: „Die Energiepreise, die 2022 stark angestiegen sind, schlagen jetzt voll durch. Auch, weil die Verteuerung oft noch nicht in die monatlichen Abschlagszahlungen eingegangen ist. Dadurch sammeln sich hohe Kosten an. „Vier Wochen vor Weihnachten werden den Menschen jetzt Nachzahlungen bis zu 1800 Euro für das laufende Jahr zugeschickt“, sagt Hornig.

Mit den Finanzen am Rand zu stehen, hinterlässt Spuren

Familien mit geringem Einkommen bringt ein solcher Bescheid an den Rand - finanziell wie emotional. Wie es Eltern geht, die es sich nun doch nicht leisten können, ihren Kindern einen Weihnachtswunsch zu erfüllen, mag man sich nicht vorstellen. „Diese Eltern leiden darunter, dass sie ihren Kindern keine Stabilität bieten können“, sagt Sabine Hornig. Es hinterlässt Spuren, mit den Finanzen ständig am Rand zu stehen.

„Häfler helfen“ bringt Familien wieder in die Balance

Auch deshalb sind die Spenden für „Häfler helfen“ wichtig: Weil sie dazu beitragen, das Gefüge in der Familie wieder in die Balance zu bringen. „Wenn die Menschen zu uns kommen und Hilfe suchen, sehen sie fast nur noch das, was im Argen liegt. Was sie trotz aller Schwierigkeiten geschafft und geleistet haben, nehmen sie gar nicht mehr wahr“, weiß Sabine Hornig.

Anonyme Spender schicken „Häfler helfen“ regelmäßig Geld

Stadtdiakon Martin Rebmannn ist umso dankbarer für die vielen Spenderinnen und Spender. Manche lassen „Häfler helfen“ sogar heimlich Geld zukommen. So legt ein Unbekannter regelmäßig Umschläge mit Spenden in Höhe von 200 Euro in den Briefkasten des Stadtdiakonats. „Und jemand mit dem Kürzel R.S. spendet jeden Monat 50 Euro für ,Häfler helfen’, sagt Rebmann. Dass Name und Adresse ausfindig gemacht werden, wünscht der- oder diejenige offensichtlich nicht.

An alle übrigen Spenderinnen und Spender, die sich über einen Dankesbrief und eine Spendenbescheinigung freuen, hat der Stadtdiakon einen Wunsch: Weil es technische Probleme mit der Software gab, kann der IBAN-Nummer auf der Überweisung nicht mehr die dazugehörende Anschrift der Spendenden zugeordnet werden. „Wir bitten deshalb alle, die schon lange treu für ,Häfler helfen’ spenden, um die Angabe der Adresse auf dem Überweisungsformular“, sagt Rebmann.

Fehlende Kindergartenplätze verschärfen das Armutsrisiko

Dem evangelischen Codekan Reimar Krauss bereitet die Personalknappheit in den Kindergärten Kopfzerbrechen. „Die Situation wird immer schlimmer“, sagt er. Denn es gäbe einfach gar kein Personal, das man einstellen könnte. Aber was hat das mit „Häfler helfen“ zu tun? Sehr viel - weil es dazu führt, dass Mütter mit kleinen Kindern nicht wieder in den Beruf einsteigen können. „Sie wissen nicht, wann sie einen Kindergartenplatz bekommen. Sie können einem Arbeitgeber deshalb nicht sagen: Am nächsten Ersten fange ich an“, erklärt Sabine Hornig. Dass der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz nur auf dem Papier besteht, kann Menschen in die Armut treiben. „Wenn dann zwei Monate lang die Miete nicht bezahlt werden kann, droht der Verlust der Wohnung“, sagt Martin Rebmann.

Das Sozialsystem ist auf akute Notlagen nicht eingestellt

Regelmäßig machen Rebmann und Hornig die Erfahrung, dass das deutsche Sozialsystem nicht zu den realen Notlagen der Menschen passt. Der Grund: Die staatlichen Stellen brauchen monatelang, um einen bestehenden Rechtsanspruch auf finanzielle Leistungen auch einzulösen. Die Betroffenen, die zur Schwangerenberatung und ins Stadtdiakonat kommen, haben aber keine Rücklagen, mit denen sie in der Zwischenzeit über die Runden kommen könnten. „Die staatlichen Hilfen sind nicht auf akute Notlagen eingerichtet“, sagt Hornig. Wenn also die Klassenfahrt für das schulpflichtige Kind bezahlt werden muss, wenn eine neue Waschmaschine fällig wäre oder ein Auto repariert werden muss, ohne das man gar nicht erst zur Arbeit kommt - dann schauen die Betroffenen in die Röhre. Denn sie können nicht mit eigenem Geld einspringen und in Ruhe warten, bis das Amt ihnen die Kosten erstattet.

„Häfler helfen“ füllt die Lücken der staatlichen Hilfen

Da „Häfler helfen“ ins Leben gerufen wurde, um die Lücke des staatlichen Sozialsystems zu füllen, springt die Spendenaktion in solchen Notlagen oftmals in die Bresche - schnell, flexibel und ohne, dass ein Teil der Spenden für Verwaltungskosten abgezwackt würde. Wer an „Häfler helfen“ spendet, kann sicher sein, dass das Geld in voller Höhe an die Bedürftigen weitergegeben wird.

Geld von „Häfler helfen“ verändert das Leben der Empfänger zum Guten

„,Häfler helfen’ wird so sehr gebraucht wie noch nie“, stellt Sabine Hornig schließlich fest - wie schon in den Jahren zuvor. Dass sie auch jetzt zu dieser Einschätzung kommt, ist sicher kein Anlass zur Freude. Aber sie ist ein Grund, um mit Freude zu spenden. Weil „Häfler helfen“ im Leben der Menschen, an die das Geld weitergegeben wird, wirklich etwas zum Positiven verändert.

Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege):