Die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben sich mit einem doppelten Punktgewinn aus der wochenlangen Pause zurückgemeldet. Dabei lief auf dem Weg zum 33:28 (17:16)-Heimsieg gegen die TSF Ludwigsfeld nicht alles wie gewünscht.

Wir haben uns, wie der Gegner auch, zu Beginn recht schwergetan. Wir haben da aus meiner Sicht zu viele Bälle weg- oder auch über das Tor geworfen. Alex Stehle

Zwar machten die Gastgeberinnen in der Häfler Bodenseesporthalle aus dem 0:1-Rückstand zu Beginn der vierten Minute schnell einen Vorsprung (4:1, 7.), doch im weiteren Spielverlauf standen sich die HSG-Frauen in schönster Regelmäßigkeit selbst im Weg. Heißt, dass die Häfler Handballerinnen mitunter zu ungenau zielten. Die Würfe landeten zu häufig nicht im Tor der Gäste aus Ludwigsfeld. Die kamen wieder heran und ließen sich zunächst auch nicht mehr abschütteln (5:5, 10. und 9:9, 17.). „Wir haben uns, wie der Gegner auch, zu Beginn recht schwergetan. Wir haben da aus meiner Sicht zu viele Bälle weg- oder auch über das Tor geworfen“, sagte HSG-Coach Alex Stehle zur eher durchwachsenen Leistung seines Teams im ersten Durchgang. Denn sein Team geriet sogar noch zwei weitere Male ins Hintertreffen, bevor es mit einer knappen 17:16-Führung in die Halbzeit ging. „Ich habe meinen Mädels ja angesehen, dass sie wollten. Aber einige waren vielleicht auch schon am Limit oder darüber hinaus“, erklärte Stehle.

So manche war zuvor bereits in der zweiten Mannschaft auf der Platte gestanden. So wie beispielsweise Natalie Heina, die das „echt super gemacht hat“ (Stehle). Nach zwei Dritteln der Partie gewann Friedrichshafen-Fischbach an Sicherheit - defensiv wie offensiv. Und das auch, weil die HSG auf eine 5:1-Abwehr umstellte. Erfolgreichste Schützinnen im Häfler Trikot waren Jessica Heina und Annika Rist mit jeweils acht Toren, wobei Rist fünf von fünf Strafwürfen verwandelte. „Wir haben das Spiel unter dem Strich verdient gewonnen. Ein großes Lob an meine Mannschaft, die im Kollektiv supergut zusammengearbeitet hat“, betonte Stehle.

Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Weber-Amann (Torhüterin, 1 Tor); J. Heina (8), Rist (8, 5 Siebenmeter/5 Tore), Pechar (6, 1/1), Kordes (3), Nothelfer (2), Köhler (2), N. Heina (1), I. Heina (1), Scharr (1, 1/0), Heim, Wildner.