Häfler Handballerinnen erstarren gegen Tabellenführer in Ehrfurcht

Die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben dem TV Weingarten im Derby eigentlich ein Bein stellen wollen. Unter dem Strich leistete sich der Spitzenreiter allerdings weniger Fehler und gewann am Bodensee verdient mit 32:25 (19:11).

„Aus meiner Sicht haben wir dieses Spiel bereits in der ersten Halbzeit verloren. Da haben wir uns einfach zu viele technische Fehler und Anspiele an den Kreis geleistet, die nicht geklappt haben“, analysierte HSG-Coach Alex Stehle hinterher. Gemeint dürften insbesondere die Minuten 13 bis 21 in der Häfler Bodenseesporthalle sein. Aus dem 6:6-Zwischenstand wurde ein 8:13-Rückstand - und auch nach einer Auszeit der HSG blieb der TVW am Drücker und war in der Abwehr den nötigen Tick stabiler. Zudem hatte die Mannschaft von Stefanie Raaf und Nicole Spänle mehr Durchschlagskraft im Angriff an den Bodensee mitgebracht. Das führte zur verdienten 19:11-Pausenführung für den Tabellenführer. „Leider haben sich meine Mädels auch nicht oft genug getraut, in der Offensive die Eins-gegen-Eins-Situationen zu suchen und durchzubrechen. Vielleicht hatten wir etwas die Hosen voll“, sagte Stehle.

Mehr Motivation, aber keine Wende

Der Häfler Trainer machte in der Pause eine klare Ansage und seine Mannschaft zeigte im zweiten Abschnitt auch eine Reaktion. Nun trat Friedrichshafen-Fischbach entschlossener auf und ging mit mehr Motivation zu Werke. In der 45. Spielminute verkürzte die HSG dann auf 19:25 und das Publikum setzte die Trommeln ein. Zuvor waren eigentlich nur Anfeuerungsrufe für die TVW-Handballerinnen zu hören gewesen.

Für den großen Wurf in Form einer Wende reichte es aber nicht mehr. Denn die Handballerinnen aus der Welfenstadt hatten noch ein paar Reserven im Konterspiel. Als Nina Beck in der 57. Minute auf 30:24 stellte, war das Derby endgültig entschieden. Unter dem Strich stand es 32:25 für den TV Weingarten, der nun endgültig weiß, wo er steht. Zumindest hatte das ihre Trainerin Raaf im Vorfeld so gesagt. Tatsächlich fasste sie den siebten Saisonsieg im neunten Rundenspiel wie folgt zusammen: „Ich muss unserer Mannschaft ein Kompliment aussprechen, da wir aufgrund von Verletzungen und Krankheitsfällen mit einem gemischten Team aus erster Mannschaft, Reserve und A-Jugend angetreten sind. Folgerichtig war diese Leistung, insbesondere in Halbzeit eins, aus meiner Sicht so nicht zu erwarten. Aufgrund unserer guten Abwehr haben wir den Gegner zu Fehlern gezwungen. Dass es nach der Pause nicht mehr so gut gelaufen ist, lag auch am deutlichen Vorsprung. Gut, dass wir nochmal Gas gegeben haben.“

TV Weingarten vor nächstem Derby

Insgesamt habe Raaf mit mehr Gegenwehr gerechnet, als sie die HSG zeigte. Während der TVW auf Platz eins geblieben ist, sortiert sich die HSG vorerst auf Rang sieben ein. Für Weingarten steht am Samstag um 18 Uhr gegen die SG Ailingen-Tannau bereits das nächste Derby an. Friedrichshafen-Fischbach hat bis zum Gastspiel beim HCL Vogt am Samstag, 9. März, 18 Uhr Pause.

Frauen-Bezirksliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TV Weingarten 25:32 (11:19). – Schiedsrichterin: Bianca Fetz – HSG: Weber-Amann (Tor); Richter (5 Tore, 5 Siebenmeter/4 Tore), Nothelfer (5), J. Heina (4), Scharr (3), Rist (3), Heim (1), Amann (1), N. Heina (1), Kordes (1), Pechar (1), Wildner, Brunner, Köhler – TVW: Götz, Heidt (Tor); Datz (9, 3/2), Zimmermann (8, 4/2), Werner (3), Kübler (3), Baumgart (3), Haider (2), Beck (2), Hilebrand (1), Koltan (1), Wistuba.