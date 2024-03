Der Jahresauftakt ist dem VfB Friedrichshafen geglückt. Zu Hause besiegte der Fußball-Landesligist am vergangenen Samstag nach Startschwierigkeiten den SV Baindt mit 5:1 (2:0). Állerdings starteten die Häfler gegen den neuen Tabellenletzten auch als Favorit in die Partie. Das ist nun anders, wenn der VfB am Samstag um 15 Uhr beim Tabellendritten TSV Heimenkirch gastiert.

Sportlich läuft nicht alles nach Plan

Heimenkirch befindet sich in der Tabelle in Gefilden, in denen die Häfler auch gerne wären. Das Potenzial dazu ist da, wie auch der 1:0-Hinspielsieg gegen die Allgäuer zeigt. Das Spiel am 2. September 2023 gewann der VfB gegen einen sehr tiefstehenden Gegner dank eines Traumtors von Sebir Elezi. Als Trainer fungierte damals noch Giovanni Rizzo, der dann Mitte Oktober durch Michael Steinmaßl ersetzt wurde.

Es verrät, dass es beim VfB in dieser Saison sportlich nicht nach Plan läuft. Aktuell liegt Friedrichshafen nur auf Rang neun und redet deshalb auch nicht mehr von den oberen Plätzen. Es geht in erster Linie darum, die Rückserie wesentlich besser als die Hinrunde zu gestalten. Steinmaßl hat sich zudem zum Ziel gesetzt, junge Fußballer wie Marcin Musso und Timo Le Perf durch mehr Spielzeit weiterzuentwickeln.