Häfler Faustballer stehen vor dem Titelgewinn

Nach zwei Heimspieltagen in Folge steht für den VfB Friedrichshafen am kommenden Sonntag in der Faustball-Landesliga mal wieder eine Auswärtsfahrt auf dem Programm. Zum vorletzten Spieltag der Hallenrunde 2023/24 geht es nach Oberlenningen im Landkreis Esslingen. Dort treffen die Seehasen auf Gastgeber TSV Oberlenningen und den TSV Denkendorf. Spielbeginn in Oberlenningen ist um 10 Uhr.

Beim letzten Auftritt im Sportjahr 2023 könnte sich Friedrichshafen I ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk unter den Baum legen. Vier Punkte fehlen den Seehasen noch zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Wiederaufstieg in die Verbandsliga. Bleibt das VfB-Flaggschiff also auch in Oberlenningen ungeschlagen, kann im Anschluss die Meisterfeier starten.

Der Reserve fehlen zwei Hauptangreifer

Unter Druck steht hingegen die zweite Mannschaft. Gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt, sollte die VfB-Reserve am Sonntag unbedingt punkten. Erschwert wird das Unterfangen des VfB jedoch durch den Ausfall der beiden nominellen Hauptangreifer. Trotz der Tabellenlage der beiden Gegner wird es also ein hartes Stück Arbeit für das Team von Mannschaftsführer André Meier.

Es wird am Sonntag auch Landesliga-Faustball in der Region gespielt. Zwar nicht in Friedrichshafen, dafür aber in der Sporthalle in Lindau. Dort sind ab 10 Uhr der gastgebende TSV Lindau sowie der TV Heuchlingen II, der TV Veringendorf und der TSV Allmendingen am Start.