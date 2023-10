Häfler Delegation besucht Partnerstadt Sarajevo

50 Jahre Städtepartnerschaft mit Sarajevo sind gleichbedeutend mit fünf Jahrzehnten Freundschaft zwischen den Menschen beider Städte. Die beiden Städte Friedrichshafen und Sarajevo feiern in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Aus diesem Anlass reiste eine zwölfköpfige Delegation nach Sarajevo und wurde dort herzlich aufgenommen.

Der Grundstein für die Städtepartnerschaft wurde 1972 gelegt. Damals wurde die Partnerschaftsurkunde vom früheren Stadtpräsident Dzemal Muminagic und dem früheren Oberbürgermeister, Max Grünbeck, unterschrieben. Anfangs waren es die wirtschaftlichen Beziehungen aus denen die Verbindungen in vielen Lebensbereichen entstanden: von Begegnungen der beiden Gemeinderäte über den Schüleraustausch, sportlichen Begegnungen sowie Verbindungen in den musikalischen und künstlerischen Sektor.

„Diese tiefen Verbindungen waren und sind wichtig, in guten aber besonders in schwierigen Zeiten. Und diese schwierigen Zeiten musste Sarajevo und die Bürgerinnen und Bürger in den Jahren 1992 bis 1995 und noch lange Zeit danach erleben“, so Bürgermeister Dieter Stauber bei den Jubiläumsfeierlichkeiten im Rathaus in Sarajevo.

Zum Zeitpunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten war eine Schulklasse des Graf-Zeppelin-Gymnasiums und des Karl-Maybach-Gymnasiums in Sarajevo, um mitzufeiern. Auch im musikalischen Bereich sind die Städte seit Jahren verbunden. Für die Zukunft sind neue Begegnungen mit der Musikschule Friedrichshafen geplant.

Eine ganz besondere Rolle kommt dem Partnerschaftsverein „Pro Sarajevo“ zu. Ein Zeichen der Freundschaft sind die beiden Kunstwerke, das Klangschiff in Friedrichshafen, und der Sternenweg in Sarajevo. Geschaffen wurden sie von Helmut Lutz. Alljährlich findet beim Seehasenfest der ökumenische Gottesdienst auf dem Klangschiff statt. Zum jährlichen Fußballturnier des TSG Ailingen reisen junge Spielerinnen und Spieler aus Sarajevo an den Bodensee.

Zu der Delegation aus Friedrichshafen gehörten Bürgermeister Dieter Stauber, die Städtepartnerschaftsbeauftragte, Silke Pfeifer sowie Vorstandsmitglieder, ehemalige Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Vereins „Pro Sarajevo“. Mit dabei waren Vertreter des Gemeinderates sowie der Sportvereine und der Musikschule Friedrichshafen.