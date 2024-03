Häfler Brunnen wieder in Betrieb

Die Brunnen in Friedrichshafen werden wieder in Betrieb genommen. Dies teilt die Stadtverwalltung mit. Die Brunnen in der Innenstadt werden ab Montag, 25. März laufen, soweit dies witterungsbedingt möglich ist, da es Ende März noch zu Nachtfrösten kommen kann. Anschließend werden die Brunnen im Außenbereich in Betrieb genommen. Der Brunnen in Ailingen-Berg fließt wegen des Osterschmucks bereits zum Palmsonntag, am 24. März. Das Einsetzen und die Inbetriebnahme der Zeppelin-Seefontäne ist in Abhängigkeit von einem erforderlichen Mindestwasserstand für Mitte Mai vor Pfingstsonntag vorgesehen.