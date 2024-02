Häfler Blisshards holen in einem farbenfrohen Spiel einen Zähler

Die Bezirksliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben gegen den HC Blau-Weiß Feldkirch nur einen Zähler geholt. Beim 26:26-Unentschieden gab es nicht weniger als drei Platzverweise. Und zudem einen Feldspieler, der seine Sache auch als Torhüter recht ordentlich machte.

„Wenn man sich die Tabellensituation anschaut, können wir mit dem Unentschieden zufrieden sein. Aber falls man nur den Spielverlauf betrachtet, dann hätte mehr drin sein müssen“, gab Marius Ratt, Trainer der HSG Friedrichshafen-Fischbach, hinterher zu Protokoll.

Der Dreh- und Angelpunkt muss auf die Tribüne

Kann man aus Häfler Sicht so sagen. Erst recht, wenn man sich die letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs oder auch den Beginn der Crunchtime in Erinnerung ruft. Nachdem sich die Blisshards von Beginn an mit dem favorisierten BW Feldkirch einen offenen Schlagabtausch lieferten, überschlugen sich die Ereignisse rund um die 20. Minute.

Zunächst wurde HSG-Kreisläufer Martin Westerholt des Feldes verwiesen und gerade einmal eine gute Minute später erwischte es auf der Gegenseite Petar Roganovic. Der Rückraumshooter ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste. Doch auch er musste nach einer glatten Roten Karte in der 21. Minute auf der Tribüne Platz nehmen.

Wir müssen das Ding im Positionsangriff eigentlich für uns entscheiden. HSG-Trainer Marius Ratt

Für Feldkirch, das ohnehin nur mit elf Mann in der Häfler Bodenseesporthalle erschienen war, ein herber Verlust. Folgerichtig legten die Hausherren einen Zahn zu und setzten sich bis zur 26. Minute auf 11:8 ab. Bis zur Pause waren die Blau-Weißen allerdings schon wieder in Schlagdistanz, weil Friedrichshafen-Fischbach nicht richtig ins Angriffsspiel fand. 12:10 stand es zur Halbzeit.

Gute Torwartleistungen auf beiden Seiten

Doch auch in den zweiten 30 Minuten blieb das Duell turbulent. „Wir müssen das Ding im Positionsangriff eigentlich für uns entscheiden. So ist es eben ein Unentschieden geworden, da David zum Glück richtig gut gehalten hat“, fügte Marius Ratt hinzu. Sowohl Elias Rebstein als auch Klemen Kotnik fehlten der HSG, dennoch konnten Ratt und Co-Trainer Ingo Ortlieb auf eine volle Bank zurückgreifen.

Gute Torwartleistungen gab es auf beiden Seiten. Die dritte Hinausstellung dieses Spiels kassierte BW-Keeper Marco Hillbrand in der 39. Minute. Da die Vorarlberger keinen zweiten Torhüter dabei hatten, rotierte Janik Bächler zwischen die Pfosten, zeigte einige starke Paraden und holte mit Feldkirch einen Zähler.

HSG: Pietsch, Richter; Fischinger (9, 3/2), Keller (4), Pentzlin (3), Leichtle (3), Müller (3), Ksobiak (2), Westerholt (1), J. Lunkwitz (1), Dreher, Jörger, Braunmiller, Neher.