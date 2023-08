Häfler Beachvolleyballduo gewinnt Silber

Im bayerischen Lenggries hat die deutsche Beachvolleyballmeisterschaft der U17 stattgefunden. Als Sieger der württembergischen Meisterschaft der U17 qualifizierten sich Maximilian Eckardt und Niklas Kluge vom VfB Friedrichshafen direkt für die deutsche Meisterschaft und begaben sich mit Trainer Andi Elsässer auf den Weg nach Lenggries. Dabei holten die Häfler Silber.

In der Gruppenphase gelang es Eckardt und Kluge sowohl Hamburg (2:0) als auch das Duo von Bocholt in packenden Spielen mit 2:1 zu besiegen und somit als Gruppenerster in die nächste Runde zu starten. Hier ließen die Häfler Jungs beim 2:0 gegen Bayern nichts anbrennen.

Als Nächstes traf das VfB–Duo auf zwei Akteure aus Erfurt. Nach einem klaren ersten Gewinnsatz für die beiden sah es gut aus, doch dann mussten sie sich in einem stark umkämpften zweiten Satz geschlagen geben und verloren im Tiebreak. Somit mussten sie am späten Nachmittag nochmals in eine Zwischenrunde.

In diesem Spiel begegneten sie ihrem Vereinskollegen vom VfB Friedrichshafen, Phil Bertele, sowie dessen Partner Mika Takano aus Bayern. Eckardt und Kluge entschieden dieses Spiel 2:1 für sich und blieben weiter im Turnier. Für Bertele und Takano reichte es zu Platz neun.

Eckardt/Kluge wiederholen Vorrundensieg gegen die Hamburger

Eckardt/Kluge qualifizierten sich mit einem erneuten Sieg (2:0) gegen die beiden Hamburger aus dem Vorrundenspiel für das Viertelfinale. Dort duellierten sie sich mit einem Duo aus Berlin. Den ersten Satz gewannen die Häfler deutlich, der zweite Satz musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen eines Berliner Spielers abgebrochen werden.

Somit ging es für die Häfler ins Halbfinale gegen Joris Backhaus/Jorris Müller (TV Biedenkopf/TuS Kriftel), welche auf Eins gesetzt waren. Eckardt und Kluge misslang der Start — die Jungs aus Hessen siegten im ersten Satz mit 15:6. Trotzdem zeigten sich die Häfler kampfbereit und gewannen den zweiten Satz (15:13). Und Eckardt und Kluge sicherten sich trotz drei vergebener Satzbälle dank starker Nerven im Tiebreak (17:15) auch den Sieg und damit auch den Finaleinzug.

Im Endspiel duellierte sich das VfB–Duo mit Matti Burmann (VCO München) und Lennart Wendt (TSV Unterhaching), die Favoriten dieser deutschen Beachvolleyballmeisterschaft der U17. Ihre Klasse stellten die beiden im Vorjahr mit dem DM–Sieg bei der U16 unter Beweis, mit Platz drei bei der U18 gelang auch schon 2023 ein beachtliches Resultat. Schlussendlich behielten die Bayern in Lenggries auch die Oberhand. Ein 15:12 im ersten Satz konterten Eckardt und Kluge zwar noch mit einem 15:12. Im Tiebreak lagen die Häfler zeitweise vorne, doch am Ende triumphierten Burmann/Wendt mit einem 15:10. Gold für das bayerische Duo, Silber für Eckardt/Kluge vom VfB Friedrichshafen.

Die Häfler erzielten somit ein wesentlich besseres Ergebnis als noch bei der U18–Beachmeisterschaft in Barby, als lediglich der 13. Platz heraussprang.