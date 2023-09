Häfler Auftritt Bonbon des Radolfzeller Volleyballturniers

In einem besonderen Rahmen werden sich am Samstag der VfB Friedrichshafen und die Baden Volleys SSC Karlsruhe in einem Testspiel gegenüberstehen. Ab 19 Uhr duellieren sich die Bundesligisten in der Unterseehalle Radolfzell. Anlass ist das bevorstehende 50. Jubiläum des TV Radolfzell. Das Kräftemessen der Erstligisten ist das Bonbon des großen Volleyballturniers.

„Dieses bedeutende Ereignis bringt Volleyball–Enthusiasten aus nah und fern zusammen, um spannende Wettkämpfe, Teamgeist und sportliche Leidenschaft zu feiern“, berichtet der TV Radolfzell. Ihre Zusage gegeben haben 44 Teams. Diese werden am Samstag und Sonntag in sechs verschiedenen Kategorien um die besten Plätze kämpfen. Die Leistungsklassen reichen von der Kreisliga bis zur Regionalliga — unter anderem haben sich Mannschaften aus Mimmenhausen und Dornbirn angekündigt. Die Austragungsorte des Turniers sind die Unterseehalle und die Mettnauhalle in Radolfzell.

Der Häfler Kader ist fast komplett

Für die neu formierte Mannschaft des VfB Friedrichshafen wird es das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung sein. Der Kader ist fast vollständig. Es fehlt noch der dritte Mittelblocker, dessen Verpflichtung der VfB nach dem kurzfristigen Abgang von Aleksandar Nedeljkovic noch tätigen muss. Weiter ist Zuspieler Aleksa Batak noch bei der serbischen Nationalmannschaft.

Das gibt dem Puerto Ricaner Sergio Carrillo die Möglichkeit, „die deutsche Szene kennenzulernen“, sagt VfB–Trainer Mark Lebedew. Carillo und seine Mitspieler sammelten in der Vorwoche Erfahrungen im Stand–up–Paddling — organisiert vom Baumhauer Outdoorsport aus Meckenbeuren. „Das Stand–up–Paddeln hat so viel Spaß gemacht! Es war mein erstes Mal auf dem Board und ich habe es trotzdem relativ schnell geschafft aufzustehen“, genoss Carrillo das Teamevent und möchte am Samstag auch auf dem Feld große Lust versprühen.