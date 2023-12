Ob weniger Alkohol, mehr Zeit mit der Familie verbringen oder Geld sparen: Neujahrsvorsätze zählen zu den beliebtesten Silvesterbräuchen. Während viele im Januar noch hochmotiviert versuchen, ihre guten Vorsätze in die Tat umzusetzen, zeigen sich meist bald alte Gewohnheiten. Wie sich die gefassten Pläne für 2024 erfolgreich umsetzen lassen, verrät Trainerin Claudia Kallfass von der Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen.

Die Liste an Zielen für das neue Jahr ist oft lang: Sei es, mit dem Rauchen aufzuhören, ein neues Hobby auszuprobieren oder täglich zu meditieren. So beschließen viele mehr oder weniger angeheitert in der Silvesternacht, ihr ganzes Leben umzukrempeln. Das erschwert die Umsetzung, sagt Trainerin Kallfass: „Es ist sinnvoller, nur mit einer Sache zu starten statt mit 20 und dann gar nichts richtig hinzubekommen.“

Eine Übung für innere Klarheit

Auf ein Ziel zu fokussieren lautet also die Devise. Nun ist das im Gedankenkarussell des Alltags leichter gesagt als getan. Man kauft zum Beispiel ein und überlegt währenddessen schon: Was kommt eigentlich als Nächstes? Das muss aber nicht so sein. Für mehr Fokus empfiehlt Kallfass eine Übung aus dem Qigong.

Zunächst liegen beide Hände auf dem Bauch. Dann hebt man eine Hand an, hält sie vor das Gesicht und stellt sich vor, negative Gedanken und alles, was einen belastet, in die Handfläche zu senden. „Dann dreht man die Handfläche um und schiebt die Hand zur Seite weg“, erklärt die Trainerin. Von dort holt sich der Qigong-Praktizierende neue Energie, schickt sie wieder in den Kopf und legt die Hand auf den Bauch zurück.

Diese Schritte wiederholt der Übende mit beiden Händen und schiebt die Gedanken zu beiden Seiten weg. Das hilft, zur Ruhe zu kommen. Mit dieser Klarheit fällt es leichter, den einen wichtigen Vorsatz ins Leben einzuladen - auch über den Januar hinaus.

Qigong-Kurse

Claudia Kallfass bietet regelmäßig Qigong-Kurse in der VHS Friedrichshafen an. Der nächste Kurs findet am Freitag, 12. Januar, um 11.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07541/2033434 oder online unter vhs-fn.de möglich.