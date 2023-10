Gute Projekte werden ausgezeichnet

Über 40 Initiatoren sind der Einladung der Zeppelin Jugendstiftung Just! gefolgt, um sich in den Räumlichkeiten der Zeppelin GmbH über Fördermöglichkeiten für junge und begabte Menschen zu informieren.

In seiner Begrüßung ging der Geschäftsführer des Zeppelin-Konzerns und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Zeppelin Jugendstiftung Just!, Peter Gerstmann, darauf ein, dass Projekte sowohl aus dem Technikbereich als auch zum Sonderthema „Wie aus Gegnern Partner wurden“ eingereicht werden können. Weiter führte er aus: „Wir haben seit 1990 über 250.000 Euro an über 80 Preisträgerinnen und Preisträger ausgeschüttet. Und das haben wir gerne getan. Wir freuen uns auf die Einreichung von neuen und spannenden Projekten“.

Er übergab das Wort an Harald Wilms, Mitglied des Kuratoriums der Jugendstiftung Just!, der mit dem Leitsatz von Zeppelin seine Ansprache begann: „Aus Tradition dem Fortschritt verbunden ‐ und daran wollen wir anknüpfen. Wir möchten Schüler ab der achten Klasse und Studenten überzeugen, uns ihre kreativen Projekte vorzustellen. Die besten werden ausgezeichnet. Heute haben wir hier zwei Sieger stehen, die ihr Projekt selbst in New York auf der Klimakonferenz vorstellen durften.“

Weiter erläuterte Christian Heide, Leiter des Schülerforschungszentrums, warum trotz vieler Wettbewerbe genau der von Just! der richtige sei: „Es gibt hohe Preisgelder und Awards zu zukunftsorientierten Themen. Kontakte können geknüpft werden und hier sind Leute dabei, die Lust haben, etwas zu tun.“

Zwei Sieger von 2021 schlossen sich an. Mattis Kley und Moritz Gassmann berichteten über ihr Projekt ‐ dem Solar-Katamaran: „Wir wollten eigentlich nur ein Boot bauen. In diesem Zusammenhang ist uns die Idee des Solarkatamarans gekommen und setzten es um. Wir durften nach Ney York zur Klimakonferenz und haben dort zahlreiche spannende Menschen kennen gelernt, viele Kontakte geknüpft. Wir können nur ermutigen: Fangt klein an und dann kann etwas Großes draus werden.“

Zum Ende der Veranstaltung wurden Rundgänge zu den Themen Technikum, Fertigung und Werkstoffprüfung für die Raumfahrt angeboten. Die Teilnehmer nahmen das gerne an.

Martina Fischer, Assistentin der Geschäftsleitung und Organisatorin der Veranstaltung, war zufrieden: „Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren sehr positiv. Die Informationen und auch die Führungen kamen gut an. Kontakte wurden verknüpft oder vertieft. Ich bin rundum zufrieden. Und ich darf ankündigen, dass es eine solche Veranstaltung wiederholt wird. „