Gute Nachrichten für 5500 ZF-Mitarbeiter: Unternehmen und Betriebsrat haben ein sogenanntes Zielbild vereinbart, das die Produktion beim Auto-Zulieferer am Standort Friedrichshafen dauerhaft sichern soll.

Für 4500 Kollegen aus der Konzernzentrale und der Entwicklung am Bodensee steht diese Regelung aber noch aus. Knackpunkt hier: die Forderung des Betriebsrats nach einer Jobgarantie.

Die jetzt unterzeichnete Zielvereinbarung für den „Betrieb N“ - er umfasst die Produktion der Divisionen Nutzfahrzeugtechnik und Industrietechnik sowie den Bereich Aftermarket mit rund 5500 Mitarbeitern - sieht auch keine Beschäftigungssicherung vor.

Die ist dem Vernehmen nach aber auch gar nicht nötig, weil die Bänder in den Häfler Werken kurz- und mittelfristig voll ausgelastet sind.

Peter Laier: „Die Zielbildvereinbarung für den Betrieb N ist ein wichtiger Meilenstein für unseren Standort Friedrichshafen.“ (Foto: ZF AG Friedrichshafen )

Problematisch wird die Lage erst, wenn sich auch im Nutzfahrzeugbereich E-Antriebe durchsetzen, die in der Fertigung weniger Arbeitskraft benötigen und die zumindest bisher noch nicht in großem Stil in Friedrichshafen produziert werden.

Produktion bei ZF rentabel halten

Vor diesem Hintergrund haben sich Standortleitung und Betriebsrat nun auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen geeinigt, um die Produktion in Friedrichshafen dauerhaft rentabel zu halten und zugleich möglichst viele Jobs zu sichern.

Dazu gehören laut einer Pressemitteilung von ZF „eine konsequente Digitalisierung der Produktion“, „neu gestaltete Arbeitszeitregelungen und Schichtmodelle“ zur effizienteren Auslastung der Maschinen und sowie „Einsparungen durch bessere Kostenstrukturen“.

Produktjubiläum: Weltweit hat ZF über eine Million Einheiten des automatischen Getriebesystems Traxon produziert. Der „Jubilar“ lief am Stammwerk in Friedrichshafen vom Band. Weitere Produktionsstandorte sind Jiaxing (China) und Sorocaba (Brasilien). (Foto: ZF AG Friedrichshafen )

Ein Kernpunkt: Der Zulieferer wird eine zweite Montagelinie für das Nutzfahrzeuggetriebe Traxon in Friedrichshafen installieren, einen der Verkaufsschlager von ZF. Eigentlich war das Projekt in Ungarn geplant. Zudem wird die Produktion der Powerline-Automatikgetriebe für mittelschwere Lkw, schwere Pick-ups und Busse ausgebaut. Im Gegenzug wandert das manuelle EcoSplit-Getriebe nach Ungarn.

„Wichtiger Meilenstein“ für ZF Friedrichshafen

„Die Zielbildvereinbarung für den Betrieb N ist ein wichtiger Meilenstein für unseren Standort Friedrichshafen“, sagt Peter Laier, im ZF-Vorstand unter anderem für Nutzfahrzeugtechnik verantwortlich. Man habe zum einen die Wettbewerbsfähigkeit am Standort verbessert, zum anderen aber auch den Mitarbeitern „eine planbare Zukunft“ aufgezeigt. „In diesem Zusammenhang war die Traxon-Entscheidung für Friedrichshafen kein Selbstläufer“, sagt der Manager. „Der Standort hat eine enorme Getriebekompetenz.“

Gleichzeitig wolle man die Rahmenbedingungen so gestalten, „dass wir flexibel und international konkurrenzfähig produzieren können“. Die Entscheidung zeige, dass ZF „nach wie vor in seine deutschen Produktionsstandorte investiert, wenn die Voraussetzungen und die Wettbewerbsfähigkeit stimmen“.

Zweites Montage-Band für Traxon

Auch Achim Dietrich, Vorsitzender des N-Betriebsrats und des ZF-Gesamtbetriebsrat, zeigt sich zufrieden: „Der Abschluss der Zielbildvereinbarung ist ein ermutigendes Signal für die Belegschaft, denn mit ihr sichern wir über die nächsten Jahre viele Jobs ab.“

Das zweite Traxon-Band sei ein „klares Bekenntnis gegenüber den Beschäftigten und dem Standort Friedrichshafen, der damit der Leitstandort für konventionelle und elektrifizierte Antriebe für Nutzfahrzeuge bleibt“.

Achim Dietrich: „Der Abschluss der Zielbildvereinbarung ist ein ermutigendes Signal für die Belegschaft, denn mit ihr sichern wir über die nächsten Jahre viele Jobs ab.“ (Foto: GBR )

Ein zentrales Element der Zielbildvereinbarung ist laut Pressemitteilung eine „vorausschauende und langfristig orientierte Personalpolitik“: Um auf Verschiebungen bei der Nachfrage nach einzelnen Produkten flexibler reagieren zu können, werde geprüft, inwieweit Beschäftigte in anderen Bereichen am Standort Friedrichshafen eingesetzt werden können. Dazu sollen Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote geschaffen werden, die interne Stellenwechsel unterstützen.

Gespräche über Neuregelungen laufen

Unternehmen und Konzern kündigten in dem Zusammenhang an, dass der Einsatz von befristet Beschäftigten und Zeitarbeitern neu geregelt werden soll. Gespräche hierzu laufen bereits, über ihren Inhalt ist bislang nichts bekannt.

Vereinbart wurden auch Investitionen in die Infrastruktur des Standorts. So läuft bereits die Vorplanung für den Bau eines neuen Logistikzentrums im Werk 1, das den Materialfluss neu strukturieren soll. Zudem wird geprüft, ob und an welcher Stelle ein modernisiertes Ausbildungszentrum in Friedrichshafen entstehen wird. Dort sollen dann nicht nur Nachwuchskräfte angelernt, sondern auch langjährige Mitarbeiter weitergebildet werden.

Gemeinsames Gremium zur Verfolgung des Zielbilds

Unternehmen und Betriebsrat kündigten an, die Umsetzung des Zielbilds mit einem gemeinsamen Gremium kontinuierlich zu begleiten. Dieses Gremium werde Markt- und wirtschaftliche Entwicklungen verfolgen und auf Basis der im Zielbild verankerten Leitlinien Ableitungen für den Standort treffen. Das beinhalte die mögliche „Ansiedlung neuer Produkte unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit“ ebenso wie die langfristige Entwicklung des Personalbedarfs.

„Dieses Vorgehen hilft uns, immer nah am Markt und den Kunden zu sein, um angesichts der vielen und raschen Veränderungen in unserer Branche Entscheidungen dann zu treffen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und es stellt sicher, dass wir Transparenz schaffen und alle Beteiligten dauerhaft in diesen Prozess eingebunden sind“, sagt Vorstandsmitglied Peter Laier.

Tarifvertrag Transformation gab Weg zum Zielbild vor

Die Zielbildverhandlungen bei ZF sind eine Folge des Tarifvertrags Transformation vom Juli 2020. Seine Grundidee: langfristige Perspektiven statt kurzfristiger Strukturmaßnahmen, um die deutschen Standorte wettbewerbsfähiger und sie für die Transformation der Autoindustrie fit zu machen.

Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote sollen künftig interne Stellenwechsel unterstützen – nicht nur in der Getriebefertigung. (Foto: ZF AG Friedrichshafen )

Mittlerweile sind die Verhandlungen an den meisten Standorten mit insgesamt 53.000 Beschäftigten zu einem Ergebnis gekommen. Für die Dämpferfabrik in Eitorf (Nordhein-Westfalen) wurden sie für beendet erklärt, dem Werk droht die Schließung.

In Brandenburg, wo ZF Handschalt-Getriebe für Porsche fertigt, wird noch verhandelt, ebenso in Gotha, Tyrnau und weiteren, kleineren Standorten.

Noch ohne Zielbild ist auch der sogenannte „Betrieb Z“ am Standort Friedrichshafen und seine 4500 Mitarbeiter, die für die Konzernzentrale, die zentrale Forschung und Entwicklung sowie für das Segment autonome Transportsysteme tätig sind.

Knackpunkt hier: die Forderung des Betriebsrats nach einer Jobgarantie. Ausgang und Zeitplan: offen.