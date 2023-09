Gruppen demonstrieren am Bodenseeufer für den Frieden

Eine Friedensdemonstration im Zusammenhang mit dem jährlichen Antikriegstag hat am Freitagabend stellvertretend für die Region in Friedrichshafen stattgefunden.

Nicht ins Vergessen geraten sollen mit dem Gedenktag auch die immer wieder zitierten Ereignisse und Jahrestage, von der Nazi–Machtergreifung vor 100 Jahren bis zum Anlass des Friedenstags der Gewerkschaften, dem 1. September 1939 — der Tag an dem Hitlerdeutschland den zweiten Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen begonnen hat.

Ein Polizeifahrzeug war vor Ort und begleitete den Zug zur Konzertmuschel. Auf dem Häfler Antoniusplatz begrüßte zunächst Gewerkschaftssekretär Frank Kappenberger die rund 70 Friedensdemonstranten.

Im Gespräch zuvor hatte er auf die schwierige, ambivalente Situation der Gewerkschaften hingewiesen, die sich einerseits für den Frieden einsetzten, andererseits den zahlreichen Beschäftigten bei den Rüstungsbetrieben in der Region nicht in den Rücken fallen wollten.

Auch die Kirche wirbt für Frieden

In seiner Ansprache wies er auch auf die zahlreichen Transparente, Fahnen und Banner sowie auf die Vielzahl der teilnehmenden Gruppen hin. Das ging vom DGB Südostwürttemberg über die Deutsche Friedensgesellschaft mit den Vereinigten Kriegsdienstgegnerinnen, Die Linke Bodenseekreis und vielen mehr.

Nicht fehlen durften deren Plakate und Aufrufe auf Regenbogenflaggen oder auch die klassische weiße Friedenstaube auf blauem Grund. Darunter auch Banner, die den Austritt aus der Nato forderten oder darauf hinwiesen, dass Krieg besonders klimafeindlich sei.

Philipp Groll von der katholischen Betriebsseelsorge rief auf dem Antoniusplatz zu Bündnissen für den Frieden auf. Er zitierte aus Ernesto Cardinals Interpretation von Psalm 22 aus dem Jahr 1967 und betonte für die Kirchen: „Wir werben auch nach all den Jahren für den Frieden.“

Ex–OB erinnert an Geschichte der Kriegsindustrie

Der Referent des Antikriegstags, der langjährige Oberbürgermeister Josef Büchelmeier, wies bei der Konzertmuschel darauf hin, dass man sich besonders als Friedrichshafener und Bewohner der Bodenseeregion in einer zwiespältigen Lage sehe. Durch die Kriegsindustrie am See habe man von der Rüstung profitiert, die Siedlungen aber auch die Reste von KZ– und Zwangsarbeiterbaracken zeigten es bis heute.

Das habe sich schließlich durch die Bombardements auf Friedrichshafen umgekehrt. So sei man vom Profiteur zum Opfer geworden. Allerdings profitiere man nach wie vor von den Rüstungsbetrieben mit bekannten Namen in der Bodenseeregion.

„Schwierig“ fanden die Akteure und Redner den aktuellen Krieg in der Ukraine. Einig waren sich die Kriegsgegner aber: „Jeder Euro, der zusätzlich für Aufrüstung ausgegeben wird, fehlt an anderer Stelle.“ Auch Büchelmeier sah den Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg durch russische Aggression als „problematisch“. Der OB im Ruhestand forderte abschließend: „Vollen Einsatz für eine Welt in Frieden!“