Mit einem Kribbeln im Bauch starten an diesem Montag nicht nur die Schülerinnen und Schüler ins neue Schuljahr. Auch Monika Schellaase, die neue Schulleiterin der Grundschule in Ailingen, ist aufgeregt. Nach einigen Jahren in der Lehrerausbildung am Seminar in Weingarten und als Leiterin des Teams Inklusion am Schulamt in Markdorf, zieht es die studierte Grund– und Hauptschullehrerin wieder zurück in den Schuldienst.

Bei der Bewerbung auf ihre erste Schulleiterstelle hat sich die 56–Jährige ganz bewusst für die Grundschule Ailingen entschieden. „Sie hat genau die richtige Größe. Ich mag es gerne trubelig“. Diese Aussage nimmt man der Frau mit den fröhlich blitzenden Augen sofort ab. „Und die Idee mit dem Bildungshaus in Berg gefällt mir.“ Das passe gut zum Fokus auf die frühkindliche Bildung, den Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) aktuell setze.

„Ich brauche wieder Schule, Kinder und Umtrieb“

Nachdem Monika Schellhaase in den vergangenen Jahren angehende Lehrer fit für den Unterricht gemacht hat — „das war eine tolle und anspruchsvolle Aufgabe“ — möchte sie nun noch einmal zurück an die Basis:. „Ich brauche jetzt wieder Schule, Kinder und Umtrieb.“ Ausschlaggebend für diesen Perspektivenwechsel war die Urkunde, die sie zu ihrem 25–jährigen Dienstjubiläum in den Händen hielt. „Da dachte ich mir, es muss doch noch was kommen.“

Jeder Lehrer an der Grundschule Ailingen hat von der neuen Chefin einen Legostein-Schlüsselanhänger geschenkt bekommen, denn er ist ein Teil eines ganzen Teams. (Foto: Sandra Philipp )

Und so freut sich die Mutter von drei erwachsenen Söhnen auf die neue Herausforderung: „Es ist eine wichtige Aufgabe, den Campus hier in Ailingen als Lebensraum zu gestalten, an dem sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen.“ Zumal manche Kinder, bei Betreuungszeiten von sieben bis 15 Uhr, mehr Zeit in der Schule verbringen als zu Hause, sagt Schellhaase.

Forscherdrang unbedingt erhalten

Ihr erklärtes Ziel als Lehrerin sei immer gewesen, den Kindern neues Wissen mit Begeisterung und Freude zu vermitteln. „Egal wie es mir gerade geht, die Kinder haben ein Anrecht darauf, dass ich gerne zu ihnen in die Klasse komme“, erklärt sie. Deshalb verstehe sie Schule auch als einen Raum, in dem es nicht alleine darum gehe, den Kindern Wissen einzutrichtern. „Natürlich müssen wir sie fit für die Zukunft machen, aber sie sollen dabei ihren Forscherdrang behalten.“

Um erfolgreich zu sein, musst du deine eigenen Interessen manchmal hinten anstellen. Monika Schellhaase

Ihrer Meinung nach lassen sich Lese– und Rechenkompetenzen auch im MINT–Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik stärken und üben. Beispielsweise lasse sich Schreiben auch bei Projektarbeiten im Sachunterricht trainieren. Neben ihren Verwaltungsaufgaben wird Schellhaase auch ein paar Wochenstunden unterrichten — vornehmlich Mathematik und Sachkunde. Etwa zehn Wochenstunden umfasse ihr Lehrdebutat.

Gemeinsam als Team agieren

In ihre neue Aufgabe hat sich Monika Schellhaase bereits voller Elan gestürzt. „Ich habe in meiner ersten Woche mindestens schon 60 Stunden gearbeitet“, berichtet sie mit einem Lächeln, „und dabei bereits mein wunderbares Kollegium kennengelernt.“ Jedem einzelnen der 28 Lehrerinnen und Lehrer habe sie einen Schlüsselanhänger in Form eines Legosteins geschenkt — zu Beginn als Turm zusammengesteckt.

„Damit wollte ich zeigen, dass wir gemeinsam stark sind und jedem Wind trotzen können. Gleichzeitig ist aber jeder Einzelne wichtig und gut wie er ist.“ Wie wichtig der Team–Gedanke ist, hat die gebürtige Ulmerin in ihrer Kindheit und Jugend als Mitglied im Ruderverein erfahren. Sogar den Titel der Deutschen Meisterin hat sie dabei erlangt.

In der Natur unterwegs

„Um erfolgreich zu sein, musst du deine eigenen Interessen manchmal hinten anstellen“, sagt sie. „Wenn du aussteigst, kannst du ja wieder dein Ding machen.“ Für sie gelte es aber nun, ein neues Team zu schmieden — eine Allianz mit den Kolleginnen und Kollegen, den Eltern, Schülern und Bildungspartnern. „Ich bin absolut verlässlich“, verspricht sie. „Wenn ich etwas übernehme, dann mache ich das auch.“

In ihrer Freizeit betätigt sich Monika Schellhaase gerne kreativ mit Schwemmholz oder Steinen. „Außerdem bin ich gerne draußen im Wald oder in unserem Garten.“ Sie lebt gemeinsam mit ihrem Mann, wegen dem sie einst an den Bodensee gezogen ist, in Unterlangnau.