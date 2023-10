Die Häfler Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen regt in einer Mitteilung an, den Park(ing) Day von der Charlottenstraße in die Friedrichstraße zu verlegen. Am Park(ing) Day werden Straßen einen Tag lang für den Autoverkehr gesperrt. Die Aktion ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche, die dieses Jahr vom 16. bis 22. September stattgefunden hat.

Mit dem diesjährigen Aktionstag zeigen sich die Grünen in der Mitteilung zufrieden. Wie schon im Vorjahr habe die Gemeinderatsfraktion gemeinsam mit dem Ortsverband drei Parkplätze in eine Sitzecke und Aktionsfläche umgewandelt, schreiben die Grünen.

Grüne mit diesjährigem Aktiosntag zufrieden

„Eine Straße abzusperren, zu beleben und sie anders zu erleben, ist eine tolle Sache“, lässt sich Stadtrat Walter Zacke zitieren. Neben dem bunten Treiben auf der Straße habe er den Austausch mit anderen Standbetreibern genossen, die sich mit umweltfreundlicher Mobilität beschäftigen.

Die Sitzecke, eine Zirkuskiste sowie ungewöhnliche Fahrzeuge, die für Testfahrten bereitstanden, seien gut angenommen worden. Außerdem nutzten die grünen Kommunalpolitikerinnen und -politiker laut Mitteilung die Gelegenheit, um Bürgerinnen und Bürgern über das Klimaschutz-Förderprogramm der Stadt zu informieren.

Hinweis auf Klimaschutz-Förderprogramme

„Wir haben viele gute Gespräche geführt“, wird die Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth zitiert. „Viele Häflerinnen und Häfler wussten gar nicht, dass die Stadt Zuschüsse, beispielsweise beim Kauf eines Lastenrads, gewährt“, heißt es von Stellvertreterin Christine Heimpel in der Mitteilung weiter.

Die Teilnahme der Stadt an der Europäischen Mobilitätswoche geht demnach auf einen Antrag von Stadtrat Felix Bohnacker aus dem Jahr 2019 zurück und fand 2023 zum zweiten Mal statt. Eine Anregung für nächstes Jahr hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auch: „Es wäre schön, wenn der nächste Park(ing) Day in der Friedrichstraße stattfände“, schreiben sie in der Mitteilung.