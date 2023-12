Die geplante Sanierung des Häfler Strandbads hat in diesem Jahr schon für einige hitzige Debatten gesorgt. Dass dort Arbeiten nötig sind, zeigt seit einiger Zeit nicht zuletzt ein großes Loch, das sich direkt an der Ufermauer unweit des Kiosks aufgetan hat.

Der Schaden ist bei der Stadtverwaltung bekannt und soll mit der Umgestaltung und Renaturierung des Bads beseitigt werden. Wann konkret die Arbeiten beginnen, ist aber noch unklar.

Der Schaden sei im Sommer aufgetreten, sagt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer auf Nachfrage. Er habe noch nicht beseitigt werden können und sei deshalb abgesperrt. „Dies zeigt, in welch schlechtem Zustand die Ufermauer ist und unterstreicht, wie wichtig die Strandbadsanierung ist“, so Kreuzer.

Hafen- und Ufermauer werden zuerst rückgebaut

Die Stadt hatte als Zeitraum für die Arbeiten stets den Winter angegeben - und nennt auch weiterhin kein konkretes Datum. „Wann genau die Arbeiten beginnen, können wir derzeit noch nicht abschließend sagen. Bevor der Beginn der Arbeiten festgelegt werden kann, müssen noch einige offene Fragen geklärt werden“, berichtet die Sprecherin.

Eine Formalie steht auch noch in einem Gremium des Gemeinderats an: Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt entscheidet in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 5. Dezember, über die Vergabe der Erd-, Wasser- und Landschaftsbauarbeiten.

Fest steht bereits, in welchem Bereich die Umgestaltung beginnen soll. „Eine der ersten Arbeiten wird der Rückbau der Hafen- und Ufermauer sein“, sagt Andrea Kreuzer.

Das ist die Vorgeschichte zur Bad-Umgestaltung

Zur Erinnerung: Ende Februar stimmte der Gemeinderat den Umbauplänen der Stadtverwaltung für das Strandbad zu. Diese sehen vor, dass auf einer Länge von 220 Metern Ufermauern, Sitzstufen und die Hafenanlage abgebrochen und durch ein natürliches, abgeflachtes Ufer ersetzt werden. Mehr Barrierefreiheit sollen ein neuer Weg bis an den Steg und ein Lift in den See bringen.

Eine Gruppe aus leidenschaftlichen Strandbad-Gästen war gegen die Pläne auf die Barrikaden gegangen. Sie wollten unter anderem die Sitzstufen am Ufer erhalten und sammelten dafür Unterschriften. Die Stadt nahm die Kritik auf und passte ihre Planungen teilweise an.

So sollen etwa die ohnehin vorgesehenen neuen Steinstufen länger werden als zunächst geplant. Auch soll es einen Handlauf geben, der bis ins tiefe Wasser führt. Und drei Bäume beim Kiosk, die eigentlich für eine neue Terrasse versetzt werden sollten, bleiben, wo sie sind.