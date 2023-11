Ein großer Solarpark, der rund um Flughafen und Messe geplant ist, soll Friedrichshafen und Umgebung mit Strom versorgen. Acht Projektpartner aus der Region ‐ darunter der Bodensee-Airport, das Stadtwerk am See und die Stadt Friedrichshafen ‐ haben sich hierfür zusammengetan. Für den Verbund „Energiepark am See“ wollen sie auch eine gemeinsame Gesellschaft gründen.

„Ziel ist, Flächen im Bereich des Flughafens zur Energieerzeugung zu nutzen“, sagt eine Sprecherin des Projekts. Dafür sollen großflächig Photovoltaikanlagen installiert werden. Es gebe zudem Überlegungen, die überschüssige Energie in Batteriespeichern zu sichern oder in Wasserstoff mittels Wasserstoffelektrolyse zu überführen.

„Als Flächen für die Photovoltaikanlagen kommen Park- und Dachflächen des Bodensee-Airports, nicht betriebs- und flugsicherheitsrelevante Freiflächen, angrenzende Flächen an das Flughafengelände sowie auch Flächen der Messe Friedrichshafen infrage“, berichtet die Sprecherin. Ganz konkrete Stellen für die Solarmodule verraten die Verantwortlichen noch nicht.

Module mit „minimaler Blendwirkung“

Aber sind spiegelnde Solaranlagen nicht irritierend für Flugzeuge, die den Bodensee-Airport anfliegen? „Die potenziellen PV-Flächen wurden bereits im Vorfeld auf ihre Blendwirkung untersucht. Detaillierte Analysen werden im weiteren Projektverlauf erfolgen“, berichtet die Sprecherin.

Wir stehen am Anfang eines großen und spannenden Projektes, für das noch viele Fragen zu klären sind. Projektsprecherin

Man wolle eine „minimale Blendwirkung und größtmögliche Leistung“ erreichen. „Bei Bedarf kann die Blendwirkung beispielsweise auch durch eine Antireflexionsbeschichtung reduziert werden“, sagt sie.

Hinter dem ambitionierten Vorhaben stecken Unternehmen und kommunale Partner aus der Region. Die acht Projektpartner unterteilen sich in Projektträger und Projektunterstützer: Projektträger sind die Flughafen Friedrichshafen GmbH, die LZ Horizon GmbH & Co. KG und die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG.

Projektunterstützer sind die Stadt Friedrichshafen, die Gemeinde Meckenbeuren, der Bodenseekreis, die Messe Friedrichshafen GmbH und Rolls-Royce Power Systems.

Oberbürgermeister spricht von „enormem Potenzial“

„Die Projektträger wollen gemeinsam Planung, Genehmigung, Finanzierung und Betrieb bis hin zu Nutzung und Vermarktung vorantreiben und dafür eine gemeinsame Gesellschaft gründen“, erläutert die Sprecherin. Die Projektunterstützer hätten hingegen andere Aufgabenschwerpunkte, wie etwa Bauleitplanung, oder möchten sich an der zu gründenden Gesellschaft eventuell erst später beteiligen.

Die Stadt Friedrichshafen hat hohe Erwartungen an das Projekt: „Wir wollen als Stadt unseren Beitrag zur Klimaneutralität und zugleich zur sicheren Energieversorgung von Friedrichshafen leisten ‐ im Großen wie im Kleinen. Beim Energiepark am See sehen wir enormes Potenzial für Friedrichshafen, die Unternehmen und die Bürgerschaft“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand.

Und wann wird die erste PV-Anlage aufgestellt? Für diese Frage sei es noch zu früh, sagt die Sprecherin. „Wir stehen am Anfang eines großen und spannenden Projektes, für das noch viele Fragen zu klären sind.“