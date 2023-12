Großer Dank den Spendern

Die Teestube hatte eingeladen und die Fränkel-Stiftung hatte das gut besuchte Adventsmittagessen im Gemeindesaal der St. Nikolauskirche am ersten Adventssonntag bezahlt. Das ist schon seit Jahren eine gute Tradition, die die Teestube gerne veranstaltet.

Der Saal füllt sich merklich - über 100 Gäste sitzen bald erwartungsvoll an den weihnachtlich dekorierten Tischen. Man kennt sich, aus der „Szene“, von der Tafel, der Bahnhofsmission, der Keplerstraße oder der Teestube. Viele kennen sich auch vom Mittwochsessen, das ebenfalls regelmäßig in St. Nikolaus angeboten wird. „Wir treffen uns da gerne“, sagt Brigitte Z. und ergänzt: „Gemeinsamkeit ist wichtig - gerade wo so viele Leute allein leben.“ Sie und ihre Freundinnen nutzen die verschiedenen Angebote gerne. Nicht nur um am knappen Haushaltsgeld zu sparen, sondern wegen der gemeinsamen Unternehmung. Dabei findet sie ebenso wie ihre Freundinnen, dass man sich nicht schämen müsse, nur einen kleine Obulus zu geben, da nehme man anderen nichts weg. Eine andere Dame wirft fröhlich ein: „So günstig, wie heute, wird es nicht mehr.“

Die Fränkel-Stiftung mit den Vorsitzenden der Fränkel-AG Peter Buck und Jacqueline Egger-Buck haben die Kosten übernommen, es war kein Obulus fällig. Auf die Frage, wer eigentlich kommen dürfe, antwortet Teestuben-Organisator Jürgen Kegelmann, der zusammen mit einem Team von Ehrenamtlichen die Veranstaltung betreut: „Eigentlich alle.“ Man habe die Einladungen über nicht nur über die Teestube, sondern auch die weiteren Einrichtungen für Bedürftige oder Unterstützungsempfänger herausgegeben. So kommen eben Menschen, denen kein großes Einkommen zur Verfügung steht. Kegelmann ist sich sicher: „Ebenso wie die Teestube ist auch das Weihnachtsessen ein Ort der Begegnung, der ‚Heimat‘ und des Miteinander-Redens.“ Wie sich an der Anwesenheit und Mithilfe vieler Ehrenamtlicher aber auch Hauptamtlicher, zeigt, funktioniert die Aktion, wie manches andere auch in Friedrichshafen, mit ökumenischen, gemeinschaftlichen Hilfen oder auch eigenständigen Initiativen. Am Adventsmittag waren Ehrenamtliche aus der Teestube ebenso aktiv, wie Ehrenamtliche aus der Gemeinde St. Nikolaus. Gekommen sind auch der evangelische Pfarrer Rüdiger Jeno und der katholische Sozialdiakon Martin Rebmann. Der hat zu Beginn des Adventsmittagessens ein geistliches Wort, eine kleine Besinnung vorgetragen, zum Thema „Engel im Alltag“.

Bei Essen, Nachtisch sowie Kaffee und Kuchen ließ es sich gut verweilen. Gekocht wurde von der Metzgerei Reiß aus Friedrichshafen. Willi Böhler mit Gesang, Gitarre und Bluesharp hat musikalisch sowohl die adventliche Einstimmung mit Adventslied und „Macht hoch die Tür“, und noch im Nachklang einige Stücken von Hannes Wader, Peter Maffey oder Bob Dylan gespielt und gesungen.

Das Unterhaltungsprogramm kommt bei den Adventsmahl-Gästen gut an - und es wurde begeistert Applaus gespendet. Besonders begeistert von Essen und Programm ist Manuela Neuhoff, eine junge Frau, die mit Freundinnen und Freund am Tisch sitzt. Sie hätte gerne persönlich gedankt und betont ausdrücklich: „Ein ganz liebes Dankeschön an die Firma Fränkel!“

Teestubenchef Rebmann bedankt sich bei den vielen Ehrenamtlichen, die am Adventssonntag und auch sonst mit anpacken. Seine Frau Simone packt ebenfalls mit an - und es herrscht eine emsige Atmosphäre, bei über 100 Gästen müssen die Schlangen bei der Ausgabe geregelt sein. Das geht meist eher unaufgeregt - es reicht für alle.

Für die Gäste der Teestube wird es auch eine Weihnachtsfeier geben, die am 23. Dezember, 13 bis 15 Uhr, stattfindet, als eine von weiteren Veranstaltungen der sozialen und kirchlichen Institutionen, Einrichtungen und Projekte, ist zu erfahren.

