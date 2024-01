In Manzell ist am Dienstagabend ein Auto komplett ausgebrannt. Der Wagen stand in einer Tiefgarage, die zwei Häuser miteinander verband. Die Folge: Beide Häuser waren verraucht, nur ein kleiner Teil der Bewohner konnte in den Wohnungen bleiben.

29 Menschen mussten vorübergehend in den Räumen der Johanniter Unfallhilfe betreut werden, zwei Bewohner haben privat Unterschlupf gefunden.

Alarmiert wurde die Feuerwehr um kurz vor 22 Uhr. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, waren die ersten Feuerwehrkräfte bereits acht Minuten nach Alarmierung am Einsatzort. Die Tiefgarage war da bereits komplett verraucht. Das brennende Auto stand im hinteren Bereich der Tiefgarage und brannte komplett aus.

Das Auto ist komplett ausgebrannt. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Ebenfalls vom Brand betroffen war ein weiteres Auto sowie ein Roller. Die Tiefgarage verbindet zwei Gebäudeteile, sodass beide Häuser von der Verrauchung betroffen waren. Aufgrund der Bauweise mit offenen Laubengängen konnte ein Teil der Bewohner in ihren Wohnungen bleiben, 29 betroffene Bewohner wurden vorübergehend in den Räumen der Johanniter Unfallhilfe betreut, zwei Personen konnten privat unterkommen.

Ein Kind wurde verletzt

Fünf Betroffene mussten im Krankenhaus wegen leichter Rauchgasvergiftung und einer leichten Handverletzung behandelt werden. Unter den Verletzten war ein Kind. „Nach einer Kontrolle des Gebäudes durch die Feuerwehr konnten gegen 0.30 Uhr alle Bewohner in die Wohnungen zurückkehren“, heißt es vonseiten der Pressestelle der Stadt Friedrichshafen.

Die Bewohner, die in einem Teil der Wohnungen bleiben konnten, wurden während des Einsatzes von der Feuerwehr - zum Teil von der Drehleiter aus - informiert und betreut: Für sie bestand keine Gefahr, die Wohnungen waren bei geschlossenen Türen und Fenstern von der Verrauchung nicht betroffen.

Die Tiefgarage verbindet zwei Gebäudeteile. Viele Bewohner mussten die Wohnung verlassen. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Im Einsatz waren insgesamt 76 Kräfte, zum Teil mit Atemschutz, mit drei Löschzügen und einer Drehleiter der Feuerwehren Friedrichshafen, Fischbach, Raderach und Kluftern. Die Feuerwehr Immenstaad unterstützte den Einsatz mit einer zweiten Drehleiter, vom Bodenseekreis wurde ein Sonderfahrzeug Atemschutz gestellt. Vor Ort waren außerdem der Kreisbrandmeister, der Leitende Notarzt, Kräfte der Rettungsdienste DRK und Johanniter sowie der Polizei.

Aufgrund von Abplatzungen am Beton im Bereich der Brandstelle wurde ein THW-Fachberater zur Begutachtung der Statik hinzugerufen.

Die Tiefgarage wurde aufgrund der Schäden zunächst komplett gesperrt.