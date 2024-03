Flugzeuge der Bundeswehr starten von Dienstag, 12. März, bis Donnerstag, 14. März, vom Bodensee-Airport in Friedrichshafen. Wie der Flughafen mitteilt, führt in diesem Zeitrum das Ausbildungszentrum „Spezielle Operationen“ in Pfullendorf einen Sprungdienst durch.

„Hierbei werden 100 bis 120 Fallschirmspringer aus Höhen bis zu 4000 Metern aus einem Militärflugzeug vom Typ Airbus A 400 M springen“, heißt es in der Mitteilung. Die Fallschirmsprünge dienen dem Erhalt der Sprunglizenzen.

Wie die Übung abläuft

Gestartet wird vom Bodensee-Airport Friedrichshafen aus. Zielgebiet, die sogenannte Drop Zone, wird der Bereich östlich des Flughafens in Mengen sein. In dem Übungszeitraum ist somit über der Stadt Friedrichshafen und dem Flughafen mit tieffliegenden Militärflugzeugen vom Typ Airbus A 400 M bei den Starts und Landungen zu rechnen.

Der Flughafen bittet bei den Anwohnern um Verständnis für etwaige Lärmbelästigung durch wiederholt startende und landende Flugzeuge im Rahmen dieser militärischen Übung.