Große Notfallübung am Flughafen

Am Bodensee-Airport Friedrichshafen findet am Samstag, 25. November, eine Notfallübung statt. Ab 10.30 Uhr trainieren rund 200 Einsatzkräfte anhand eines Übungsszenarios das Zusammenspiel der verschiedenen Einsatzbereiche am Flughafen sowie lokaler Einsatz- und Rettungskräfte aus umliegenden Orten.

Wie der Flughafen mitteilt, ist das Ziel der Übung, unter möglichst realistischen Bedingungen die Abläufe der Alarmierung, Einsatzabwicklung sowie die Zusammenarbeit von Flughafen, Einsatzkräften und der involvierten Behörden zu trainieren. Es kann deshalb in diesem Zeitraum zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch die teilnehmenden Einsatzkräfte kommen.