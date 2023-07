Sonne satt, super Sound, sensationelle Speisen — und ganz viele fröhliche Menschen: Das Fränkel Open Air in der Allmandstraße am letzten Juni–Wochenende war auch in diesem Jahr eine runde Sache. Jetzt wurde abgerechnet.

Und unterm Strich stehen 15.000 Euro, die der Arbeit der Aktion „Häfler helfen“ zugute kommen. Einziger Wermutstropfen: Die Partygäste haben deutlich weniger gespendet als noch im Jahr zuvor.

Haben beim Fränkel Open Air eingeheizt: Marquess. (Foto: rup )

Die beste Nachricht für alle Feiermäuse gleich vorweg: Das Fränkel Open Air wird im Jahr 2024 wiederholt, und zwar vom 21. bis zum 23. Juni. Der musikalische Stargast für die Party am Freitagabend steht noch nicht fest.

Sicher ist dagegen, dass am Samstag wieder „Genuss am See“ mit zahlreichen Spitzenköchen geboten wird. Und dass es am 1. Dezember ein Weihnachtssingen in der Allmandstraße geben wird.

Es war ein sensationelles Wochenende. Peter Buck

Für beste Stimmung bei der Sommerparty am 23. Juni sorgte Marquess, rund 2000 Besucher waren vor Ort. Auch das Kinderkonzert und der Hock am Sonntag waren gut besucht, die kulinarische Samstagnacht vorab ausverkauft. „Es war ein sensationelles Wochenende“, sagt Peter Buck, Vorstand der Fränkel AG.

Dazu beigetragen haben ganz maßgeblich alle rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Immobilienunternehmens, die das ganze Wochenende über im Einsatz waren. „Und alle waren stolz drauf, dabei gewesen zu sein“, sagt Jaqueline Egger–Buck, ebenfalls Fränkel–Vorständin. „Am Montag früh waren alle fix und fertig, aber jeder hatte ein Lächeln im Gesicht.“

Mehr als ein Tropfen

Der Erlös der Veranstaltung fließt wie versprochen komplett an „Häfler helfen“, die gemeinsame Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche für Menschen in Not. Die 15.000 Euro sind weit mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

„Wir als Kirchen dürfen das Geld ja später verteilen und es wird nötiger gebraucht denn je. Aber wie sich die Spendenaktion ,Häfler helfen’ zuletzt entwickelt hat, ist wirklich überwältigend“, sagt der katholische Dekan Bernd Herbinger. „Spenderinnen und Spender, die sich mitreißen lassen und andere, die mit ihren super Ideen und unternehmerischem Spirit die Spendierlaune anregen. Spitze!“

Auch sein evangelischer Kollege, Co–Dekan Reimar Krauß, ist voll des Lobes: „Die Allmandstraße war gefüllt mit guter Musik und beschwingten Menschen. Wir freuen uns, dass ein zweiter guter Zweck mit dem Feiern verbunden ist: Hilfe für Häfler in Not.“

Die 15.000 Euro stammen aus unterschiedlichen Quellen, vor allem aus dem Speisen– und Getränkeverkauf und aus dem Spendentopf der Fränkel–Stiftung. Hervorzuheben: der Kuchenverkauf des „Ladies’ Circle“, der allein fast 450 Euro eingebracht hat.

Auch jetzt noch Spenden möglich

Einziger Minuspunkt für die vielen ehrenamtlichen Helfer und für „Häfler helfen“: Es wurden insgesamt nur rund 2200 Euro gespendet. Im vergangenen Jahr waren es noch 5600 Euro, obwohl diesmal mehr Feierlaunige vor Ort waren. Vorschlag zur Güte: Wer beim Fränkel Open Air die Spendendosen übersehen hat, der kann das ja noch nachholen.

Spendenkonto: Katholische Gesamtkirchenpflege, IBAN: DE52 6905 0001 0020 1138 90, BIC: SOLADES1KNZ, Verwendungszweck: Häfler helfen