Kunterbunte Welten im Miniaturformat präsentiert noch bis Sonntag, 5. November, die Messe „Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen. Bereits zum Auftakt am Freitag strömten die Massen zum Messegelände und ließen sich von zischenden Eisenbahnen, dampfenden Schiffen, rasenden Autos, surrenden Drohnen, einer Lego-Landschaft und vielem mehr begeistern. „Es freut uns sehr, dass der Andrang am Freitagvormittag so enorm ist“, sagt Norbert Messmer von den Dampffreunden Friedrichshafen.

Bei der Modellbaumesse in Friedrichshafen präsentieren zahlreiche Aussteller noch bis einschließlich Sonntag eine bunte Mischung an Miniaturen aus unterschiedlichen Themengebieten.

Im Fokus ist dabei die Liebe zum Detail bei den Nachbildungen. „Wir arbeiten mit alten Plänen, recherchieren im Internet oder besuchen spezielle Bibliotheken, um an entsprechende Informationen über historische Schiffe zu kommen.

Schließlich müssen die Nachbauten in den vorgegebenen Maßstäben möglichst exakt in ihrer Formgebung, in den Farben vor allem aber auch in den verschiedenen Segmenten und Einzelbauteilen mit den Originalen übereinstimmen“, erklärt Ludger Striegel. Er beschäftigt sich seit mehr als vier Jahrzehnten mit alten Fregatten, Schoner, Dreimaster, Brigantinen und Vollschiffen.

Modellbauer investieren Hunderte Stunden Arbeit

Zischend geht es hingegen bei den Dampffreunden aus Friedrichshafen zu. Hier fasziniert die Technik, die hinter den Maschinen und Fahrzeugen steckt, wie Norbert Messmer weiß: „Jedes Fahrzeug, jedes Exponat hier ist ein Unikat. Es ist wichtig zu wissen, dass wir sämtliche Teile, sofern möglich, selbst herstellen. Zudem müssen die Ausstellungstücke allesamt funktionstüchtig sein, darauf legen wir großen Wert“, erklärt der Liebhaber.

Mit einer Bohrmaschine wirft er den Motor eines Traktors an und berichtet: „Sie werden es nicht glauben, aber hinter diesem Schlepper stecken rund 900 Stunden Arbeit.“ Zwei große Messehallen widmen sich der Eisenbahn.

In unterschiedlichen Größen und Spurbreiten lassen die Liebhaber nicht nur Kinderaugen glänzen. Die Händler freut’s: „Es läuft prima, die Kunden kaufen gezielt und sorgen für gute Umsätze“, stellt Max Barh fest, der Zubehörteile für Eisenbahnbau verkauft.

Aber auch Baustellen-Fans kommen auf ihre Kosten: Daniel und Jonas aus Calw lieben Lkw und andere Gefährte. Hoch konzentriert demonstrieren die Experten, wie man schwere Kipper, mächtige Bagger und Radlader oder Sattelschlepper mit Anhänger durch schmale Straßen und Wege fährt.

Lego-Landschaft erinnert an die Kindheit

„Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Man muss ein gewisses Maß an Koordination und viel Gefühl für die Fahrzeuge mitbringen“, erklärt Heinrich Peschel, der aus Duisburg mit seinem Baustellen-Fuhrpark an den See gereist ist.

Besonders bunt geht es in der Lego-Ausstellung zu. Millionen von farbigen Kunststoffsteinen bilden eine Fantasiewelt ab, in der sich berühmte Filmszenen und bekannte Stadtviertel wiederfinden. „Wie sehr erinnere ich mich bei diesem Anblick an meine Kindheit,“ meint Besucher Rudolf Rathinger aus Balingen, während seine Blicke über ein nachgestelltes Lego-Volksfest schweifen.