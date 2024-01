Grenzen für Künstliche Intelligenz im neuen Semester

Die Zeppelin Universität (ZU) setzt im Spring-Semester 2024 die Vorlesungsreihe Studium Generale für akademisch interessierte Gasthörerinnen und Gasthörer fort. In vier weiteren Vorlesungen werden die Grenzen der Künstlichen Intelligenz (KI) behandelt. Das teilt die ZU mit.

Der Titel der Vortragsreihe lautet „Faktor Mensch - Was entscheiden wir in einer digitalisierten Welt noch selbst?“ Im vergangenen Fall-Semester wurden hier Fragen erörtert, wie zum Beispiel: Wie kommunizieren Menschen und Maschinen? Wann verliert der Mensch die Kontrolle? Wie schützen wir uns vor Cyber-Angriffen? Wie verändert KI Demokratie und Öffentlichkeit?

Im Februar geht es weiter mit einem Vortrag von Roman Beck. Als Leiter des European Blockchain Center in Kopenhagen sieht er einen Paradigmenwechsel im Umgang des Menschen mit Maschinen, die zunehmend miteinander interagieren. Den zweiten Vortrag hält Lars Schatilow. Als Experte für die Einführung von KI in Organisationen stellt er Fragen wie: Sollte man Algorithmen eine Haltung vorschreiben? Was sind überhaupt die ethischen Fragen in der KI? Im dritten Vortrag untersucht Matthias Weiß die Kreativität von KI. Der Innovationsmanagement- und Transformationsforscher setzt sich kritisch damit auseinander, was es bedeutet, visuelle und verbale Inhalte durch KI erstellen zu lassen. Den Abschluss bildet Jörn von Lucke mit einem Vortrag darüber, warum die Bürger die KI für Staat und Verwaltung mitgestalten sollten.

Bis dahin empfehlen die ZU in ihrer Pressemitteilung eine neue Folge des ZU-Podcasts, die perfekt zum Thema passt: Prof. Hans Ulrich Gumbrecht reflektiert in seinem Vortrag „Von der Kritischen zur Künstlichen Intelligenz“ das Verhältnis zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Die Podcast-Folge finden Sie in allen Audio-Dienstleistern oder unter dem Internetlink: www.zu.de/podcastgumbrecht