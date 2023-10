100 Jahre alt wäre sie am heutigen Montag, geworden: Irmgard Schmid-Maybach, die „Grande Dame der Häfler Industrie“. Als Tochter von Karl und Käthe Maybach am 16. Oktober 1923 in Friedrichshafen geboren, blieb sie bis zu ihrem Tod in ihrer amerikanischen Wahlheimat San Francisco am 21. November 2021 zeitlebens eng mit ihrer Heimatstadt und dem Erbe ihres Vaters Karl und Großvaters Wilhelm Maybach verbunden.

Sie gefiel sich nicht in der Rolle der Tochter und stillen Teilhaberin, sondern übernahm als Miteigentümerin und Aufsichtsrätin der MTU Verantwortung für die Firma und ihre Beschäftigten. Bis zuletzt trat sie dafür ein, dem Andenken von Maybach in Friedrichshafen einen gebührenden Platz einzuräumen.

Zur Erinnerung und Würdigung ihrer Verdienste legte die Stadt Friedrichshafen zu ihrem 100. Geburtstag am 16. Oktober 2023 Blumen auf dem Familiengrab auf dem Hauptfriedhof in Friedrichshafen nieder. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Als Frauen in Führungspositionen noch rarer waren als heute und sie in der Welt der Industrie höchstens an den Bändern in Erscheinung traten, ließ sich Irmgard Schmid-Maybach an entscheidender Stelle in die Pflicht nehmen. Von 1984 bis 2006 saß sie als Vertreterin der Familie im Aufsichtsrat der MTU Friedrichshafen GmbH, kontrollierte die Arbeit des Vorstandes und bestimmte die Leitlinien der Geschäftspolitik des Motorenherstellers mit.

Der Krieg verhindert ihr Studium

Inmitten von Ingenieuren, Betriebswirten oder Bankern mochte die vierfache Mutter eher eine Außenseiterin sein. Doch mit ihrer Lebenserfahrung, ihrer Intelligenz, ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit überzeugte sie im Männer dominierten Gremium. Am Ende bot man ihr die Ehrenmitgliedschaft im Aufsichtsrat auf Lebenszeit an.

Karl Maybach mit seiner Tochter Irmgard. (Foto: Foto: Irmgard Schmid-Maybach )

Als viertes von fünf Kindern der Familie Maybach hatte Irmgard offenbar eine enge Beziehung zu ihrem Vater. Am Graf-Zeppelin-Gymnasium machte sie 1942 Abitur und hatte vor, in Hohenheim Landwirtschaft zu studieren.

Doch der Zweite Weltkrieg ließ dieses Vorhaben scheitern. Teile des Maybach Motorenbaus und auch die Maybach-Villa in der Zeppelinstraße wurden 1943/1944 durch die Luftangriffe der Alliierten zerstört. Als Karl Maybach nach Frankreich ging, um in Vernon an einem neuen Panzermotor für die französische Armee zu arbeiten, folgte Irmgard und ging ihm als Assistentin und Fahrerin zur Hand.

Auswanderung nach Amerika

Sie blieb seine „rechte Hand“ nach der Rückkehr nach Garmisch, wo er bis zu seinem Tod 1960 seinen Ruhestand verbrachte. Durch diese intensiv erlebte gemeinsame Zeit erhielt die Tochter tiefe Einblicke in die Arbeit ihres Vaters und in die Führung des Unternehmens. Diese Jahre haben sie offenbar nachhaltig geprägt, und sie hat sich eine Expertise erarbeitet, die sie später brauchte.

Hier am Bodensee habe ich meine Wurzeln, und hierher komme ich immer wieder gerne zurück. Irmgard Maybach

Doch zunächst stand die Familie an erster Stelle. 1957 wanderte sie mit ihrem Mann, dem Arzt Frederic Schmid 1957 nach Amerika aus. In San Francisco baute sich das Paar eine Existenz auf und bekam vier Kinder. Den Kontakt nach Friedrichshafen ließ Irmgard Schmid-Maybach aber nie abreißen. „Hier am Bodensee habe ich meine Wurzeln, und hierher komme ich immer wieder gerne zurück“, sagte sie in einem Interview zu ihrem 90. Geburtstag.

Mutter und Sohn: Irmgard Schmid-Maybach und Ulrich Schmid-Maybach. (Foto: Foto: Familie Schmid-Maybach )

Dass sie in ihrer Heimatstadt ein hoch geschätzter, gern gesehener Gast war, wurde im Jahr 2000 deutlich als sie mit der Ehrenmedaille der Stadt Friedrichshafen ausgezeichnet wurde. Im Gedenken an ihren Großvater hatte sie bereits 1980 den Wilhelm-Maybach-Preis für Schüler der gleichnamigen Schule in Heilbronn, der Geburtsstadt ihres Großvaters, gestiftet.

Wunsch nach einem Maybach-Museum

2006 rief sie zusammen mit ihrem Sohn Uli den Karl-Maybach-Preis in Friedrichshafen ins Leben. Voraussetzung für beide Preise sind nicht nur besondere Leistungen, sondern auch soziales Engagement. Für humanistische Werte, für den Zusammenhalt in der Familie und im Betrieb, wie auch den Einsatz für Benachteiligte und Schwache stand Irmgard Schmid-Maybach.

Als Aufsichtsrätin habe sie nicht nur die Geschäftszahlen, sondern immer auch die Anliegen der Belegschaft im Auge gehabt. „Bescheiden, großherzig und offen“, sei sie gewesen, sagte ein Vorstandsmitglied über sie, „aber auch kritisch und fordernd“. Überheblichkeit und Stolz lagen ihr fern. Sie kannte die Geschichte ihres Großvaters und wusste, dass er nur durch die Aufnahme und Förderung im Reutlinger Bruderhaus zu dem werden konnte, der er wurde: Der „Vater des Mercedes“ und „König der Konstrukteure“.

Die Verwirklichung ihres Wunsches, den Erfindergeist und die Leistungen ihres Großvaters und Vaters in einem Maybach-Museum ins Licht zu rücken, durfte sie nicht mehr erleben. Doch das Versprechen, diesen Wunsch bei einer Neukonzeption der Häfler Museumslandschaft zu berücksichtigen, hat Oberbürgermeister Andreas Brand an ihrem Grab gegeben. Offen bleibt bis dato das Wann und das Wie.