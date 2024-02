Das Graf-Zeppelin-Haus (GZH) heißt laut seinem Geschäftsführer Matthias Klingler jetzt „Kultur- und Fasnetszentrum“. An anderthalb Tagen haben Mitglieder des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen das GZH geschmückt. Hier findet am 3. Februar der Bürgerball als erster von sieben Bällen der Saalfasnet statt. Und die Geschwindigkeit, mit der geschmückt wurde, sei in der Geschichte des Vereins einmalig, sagt Präsident Karl Haller.

200 Meter Luftballon-Girlanden der ganz besonderen Art, in denen zwischen 5000 und 6000 Luftballons verbaut sind, rund zwei Kilometer Jumbo-Luftschlangen, die Maskenfiguren und jede Menge Feinarbeit stecken in dem Saalschmuck, der pro Jahr rund 4000 Euro kostet. Dabei wird vieles wiederverwendet und von den freiwilligen Helferinnen und Helfern eingebaut.

Dem Schmuck liegt jedes Jahr ein Konzept zugrunde, das sich nach dem Motto des Jahres richtet. Einzigartig sind dabei die Luftballon-Girlanden, bei denen die Ballons geschickt so miteinander verbunden werden, dass eine massiv wirkende Form dabei entsteht.

Diese Girlanden kamen so gut an, dass auch andere Veranstalter die Kunstfertigkeit der Häfler Narren in Anspruch genommen haben und solche Schmuckelemente bei ihren Veranstaltungen eingesetzt haben.

Mitgeholfen haben bei diesem Schmuckwerk am Montag von 8 bis 18 Uhr 75 Vereinsmitglieder und am Dienstag von 8 bis 13 Uhr 50 Mitglieder. Unterstützt wurden sie vom Technik-Team des GZH bei den technischen Installationen.

So lange hat es früher gedauert

Als die Bälle noch in der Alten Festhalle stattfanden, habe man bis zu vier Wochen für den Saalschmuck benötigt, erzählt der heute 96-jährige Kurt Jetter, der von 1952 bis vor einigen Jahren beim Schmücken dabei war. Damals mussten allerdings auch noch Bühnenbilder gemalt und aufwändige Zwischendecken mit geschmückten Netzen eingezogen werden.

Seegockelpräsident Karl Haller nutzte am Dienstag die Gelegenheit, um sich ausdrücklich bei den Helferinnen und Helfern zu bedanken. Verantwortlich für die Saalschmuckaktion zeichnen Heike Dieing, Chefin der Maskengruppe Pauliner Kuckuck, und Thomas Arnold, Elferrat. Matthias Klingler findet den Schmuck „sensationell. Bringt alle eure Freunde mit ins GZH.

Im Gegensatz zu dem anhaltenden Schmuddelwetter da draußen ist hier Farbe und fröhliches Leben eingekehrt“, sagte er und zeugte Respekt gegenüber denen, die derart tolle Arbeit geleistet hätten.

Kontrollen bestanden

Bis Aschermittwoch werden die Luftballons in den Vereinsfarben blau, rot, gelb und grün das GZH schmücken. Dabei steht blau für den Fanfarenzug Graf-Zeppelin, rot für den Elferrat, gelb für die Narrenzunft und grün für die Bürgergarde - eben die vier Bestandteile des Vereins. Besonders stolz sind Thomas Arnold und Karl Haller auf die Abnahme des Schmucks durch Feuerwehr und Bauordnungsamt.

Sie fand am Dienstag ohne jegliche Beanstandungen statt. Dabei nimmt die Feuerwehr sogar Proben des Dekomaterials und testet, ob es tatsächlich nicht oder schwer brennbar ist. Demnach steht den Bällen des Vereins zur Pflege des Volkstums im Jubiläumsjahr nichts mehr im Wege.

Diese Bälle finden statt

Die Bälle der Seegockel finden zu diesen Terminen statt. Bürgerball: Samstag, 3. Februar, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 27 Euro, Seniorenball: Sonntag, 4. Februar, Beginn 15 Uhr, Zunftball (vereinsintern): Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 20 Uhr, in der Gockelwerkstatt (Industriestraße), Kinderball: Bromiger Freitag, 9. Februar, Beginn 14 Uhr im GZH, Eintritt drei Euro, Maskenball: Fasnetssamstag, 10. Februar, Beginn um 20.30 Uhr, Eintritt 15 Euro, Rosenmontagsball: 12. Februar, Beginn um 18.30 Uhr, Eintritt sieben Euro.

Hier gibt's Tickets

Tickets können auf der Internetseite der Narren (https://fasnet.vpvfn.de/saalfasnet-im-gzh/buergerbaelle/) online gekauft werden.

Ballkarten gibt es ferner an den Vorverkaufsstellen Gindele Reisen (Charlottenstraße), Miele Center Jaeger (Friedrichstraße), Blumenhaus Mayer (Hochstraße) und Bäckerei Ulmer in der Filiale Friedrichstraße.

Für alle Bälle, die im GZH stattfinden, gibt es eine Abendkasse.

Für den Kinderball ist die Kasse auch tagsüber geöffnet. Zu finden ist die Vorverkaufsstelle im Eingangsbereich des Foyers zum Hugo-Eckener-Saal.