Zitronencreme wie die von Oma: Kein Problem, ist zu hören. Die Großmutter hat zwar ein Alter in den 90ern erreicht, weilt aber nicht mehr unter uns. Und so muss für das Dessert am Ostersonntag die nächste Generation ran. Das großelterliche Rezept ist nicht erhalten, aber ein ähnliches ist verfügbar.

Zufriedene Gesichter nach dem Hauptgang. „Und jetzt das Dessert“ - aus der großen Schale kommt ein Duft wie von hundert Zitronenbäumen. Ein herrlicher Wohlgeruch beim Umfüllen. Vorfreude, das Wasser läuft im Mund zusammen. Nachtisch gehe ja immer, ist zu hören.

Nach dem ersten Bissen schrumpeln die Lippen bereits zusammen. Die Zunge stellt im Säurerausch ihren Dienst ein. „Oh, ich habe doppelt so viel Zitronensaft genommen. Dann hätte ich wohl auch mehr Zucker nehmen müssen.“ Die süße Frucht der Erkennnis, sie kam zu spät.